Aktuelle Situation auf der besetzten Halbinsel Krim: Betonklötze statt Liegestühle

Eine Strandbesucherin filmt kilometerlange Reihen pyramidenförmiger Betonklötze auf einem Strand der von Russland besetzten Halbinsel Krim und teilt das Video in den sozialen Medien. Gleichzeitig zeigen neue Videos die rasante Entwicklung im Drohnenkrieg an der Front.

Betonklötze statt Liegestühle . Das ist die aktuelle Situation an einem Strand der von Russland besetzten Halbinsel Krim . Eine Strandbesucherin filmt die Betonbarrieren und teilt das Video in den sozialen Medien.

Eine Frau teilt in den sozialen Medien ein Video, das zeigt, wie ein Strand auf der Halbinsel Krim derzeit aussieht. Nicht die Sonnenliegen dominieren den Strand, sondern kilometerlange Reihen pyramidenförmiger Betonklötze: sogenannter «Drachenzähne». Mehr Videos aus dem Ressort Die nächste Stufe im Drohnenkrieg – Schrotflinten, MGs, Minenleger: Neue Videos zeigen die rasante Entwicklung an der Front Vor wenigen Wochen sorgten erste Videos von ukrainischen Schrotflinten-Drohnen für Aufsehen.

Nun tauchen immer mehr Aufnahmen solcher Einsätze auf – während Drohnen an der Front bereits mit MGs oder sogar als Minenleger eingesetzt werden





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