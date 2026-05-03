Aktion «Ausrangiert»: Proteste gegen Castor-Transporte vor 25 Jahren

Im April 1996 versuchten Anti-Atom-Aktivisten mit der Aktion «Ausrangiert», den Transport hochradioaktiver Abfälle nach Frankreich zu verhindern. Die Proteste waren von gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei geprägt und verursachten hohe Kosten.

Zehn Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl , die das Bewusstsein für die Gefahren der Kernenergie weltweit schärfte, rief eine deutsche Anti-Atom-Initiative im April 1996 zur Aktion «Ausrangiert» auf.

Diese Aktion zielte darauf ab, den Transport hochradioaktiver Atomabfälle, die in sogenannten Castor-Behältern verpackt waren, zu verhindern. Die Castor-Behälter waren speziell für die sichere Verfrachtung verbrauchter Brennstäbe aus Atomkraftwerken konzipiert worden. Der geplante Transport sollte von Dannenberg in Niedersachsen aus in Richtung Frankreich führen, wo die Abfälle zwischengelagert werden sollten. Die Anti-Atom-Bewegung hatte zuvor versucht, den Transport auf politischem Wege zu stoppen, war damit aber gescheitert.

Der niedersächsische Innenminister betonte, dass Deutschland vertraglich verpflichtet sei, seinen Atommüll zurückzunehmen und ihn nicht einfach in Frankreich zu deponieren. Die Situation war angespannt, da die Bevölkerung und Umweltgruppen große Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Transports und der langfristigen Lagerung der Atommülls hatten. Die Aktion «Ausrangiert» sollte durch die Demontage der Gleise, die zum Verladekran in Dannenberg führten, den Zug mit den hochradioaktiven Abfällen an der Weiterfahrt hindern. Die Proteste gegen die Castor-Transporte waren bereits 1995 heftig ausgebrochen.

Entlang der Schienenstrecken kam es zu massiven Demonstrationen, die in Dannenberg in gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei eskalierten. Der Einsatz von Polizeikräften verursachte dem Bundesland Niedersachsen hohe Kosten. Die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg versuchte, diese Sicherheitskosten durch Aktionen zivilen Ungehorsams im April 1996 weiter zu erhöhen, in der Hoffnung, dass die Transporte aus finanziellen Gründen eingestellt werden müssten. Am Tag vor der geplanten Aktion «Ausrangiert» erließ die Behörde ein Demonstrationsverbot rund um den Verladekran.

Ein großes Aufgebot von Polizei und Bundesgrenzschutz versuchte, dieses Verbot durchzusetzen, was jedoch mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden war. Erst durch den massiven Einsatz von Hunden und Wasserwerfern gelang es den Sicherheitskräften, die rund 2000 Aktivistinnen und Aktivisten zu vertreiben. Doch die Demonstranten ließen sich nicht entmutigen und versammelten sich bereits zwei Tage später erneut an den «Castor-Gleisen», um zum allabendlichen «Feierabendsägen» zusammenzukommen – eine symbolische Handlung des Widerstands. Die Sicherheitsvorkehrungen für den Transport waren enorm.

Als die umstrittene Fracht Anfang Mai 1996 schließlich die deutsch-französische Grenze passierte, standen 15.000 Beamte von Polizei und Bundesgrenzschutz im Einsatz. Weder der genaue Zeitpunkt noch die Reiseroute waren im Vorfeld bekannt gegeben worden, um Überraschungen zu vermeiden. Die geschätzten Kosten für den Transport beliefen sich auf rund 50 Millionen Mark. Die letzten Kilometer bis zum Zwischenlager waren von heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizei geprägt.

Die Demonstranten warfen Flaschen und Steine, zündeten Strohballen an und beschossen die Polizisten mit Stahlkugeln und Leuchtmunition. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Schlagstöcke ein, um die Demonstranten zurückzudrängen. Auf beiden Seiten gab es zahlreiche Verletzte. Die Castor-Transporte blieben ein kontroverses Thema in Deutschland.

Im Jahr 2011 rollte der 13. und letzte Castor-Transport mit Atommüll aus La Hague in Richtung Gorleben. Dieser Transport wurde von rund 19.000 Polizisten und zehntausenden Atomkraftgegnern begleitet. Auch vor Dannenberg musste die Polizei hunderte Demonstranten von den Schienen entfernen, einige hatten sich sogar darauf festgekettet. Der gesamte Transport dauerte fünf Tage.

Die Ereignisse rund um die Castor-Transporte verdeutlichen die tiefe gesellschaftliche Spaltung in Bezug auf die Kernenergie und die Herausforderungen bei der Suche nach einer sicheren und dauerhaften Lösung für die Lagerung von Atommüll. Die Aktionen der Anti-Atom-Bewegung trugen dazu bei, das öffentliche Bewusstsein für die Risiken der Kernenergie zu schärfen und die Debatte über die Energiepolitik in Deutschland anzustoßen. Die hohen Kosten und die gewaltsamen Auseinandersetzungen zeigten jedoch auch die Schwierigkeiten und die Belastungen, die mit solchen Transporten verbunden sind





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