Aktienstrategen reagieren vorsichtig auf Waffenstillstand: Geopolitische Risiken und Ölpreisschock belasten Märkte

Trotz eines Waffenstillstands zwischen Iran und USA reagieren Aktienstrategen in den USA vorsichtig positiv. Die anhaltenden geopolitischen Risiken und die potenziellen wirtschaftlichen Folgen des Konflikts belasten weiterhin die Märkte. Defensive Positionierungen und selektive Sektorauswahl sind gefragt.

Die Lage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt, trotz eines vereinbarten Waffenstillstand s zwischen dem Iran und den USA . Aktienstrategen in den USA reagieren verhalten positiv, warnen aber vor den anhaltenden geopolitischen Risiken und den potenziellen wirtschaftlichen Folgen. Der Waffenstillstand , der am Dienstagabend verkündet wurde, wird von anhaltenden Angriffen des Iran s auf Ziele im arabischen Raum begleitet.

Zudem ist unklar, inwieweit die israelische Auseinandersetzung im Libanon von dem Abkommen betroffen ist. Der Iran scheint auch seine Kontrolle über die strategisch wichtige Straße von Hormus zu verstärken, was zu Bedenken hinsichtlich der Schifffahrt und der möglicherweise geforderten Mautgebühren führt. Diese Faktoren führen zu einer vorsichtigen Einschätzung der Aktienmärkte, obwohl einige Analysten die Wahrscheinlichkeit eines Extremszenarios und einer Rezession nach unten korrigiert haben. Die Normalisierung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus wird voraussichtlich mindestens drei Monate dauern, was die Volatilität am Ölmarkt weiterhin beeinflusst. \Trotz der vereinbarten Waffenruhe zeigen sich die Aktienstrategen in den USA eher zurückhaltend optimistisch. Viele empfehlen weiterhin defensive Portfoliopositionen, da die langfristigen Auswirkungen des Konflikts und die damit verbundenen wirtschaftlichen Risiken noch nicht vollständig abzuschätzen sind. Alastair Pinder von HSBC betont, dass die Abwärtsrisiken für globale Aktien zwar abnehmen, aber die defensiven Positionen in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Banken und defensiven Titeln weiterhin wichtig bleiben. Die Analysten warnen vor den makroökonomischen Folgen des Ölpreisanstiegs und betonen die Bedeutung einer sorgfältigen Sektorauswahl. Scott Chronert von Citibank empfiehlt Übergewichtungen im Materialsektor sowie bei Software und IT-Hardware, während er gleichzeitig defensive Positionen in Unternehmen aus den Bereichen Haushaltswaren und Konsumentendienstleistungen empfiehlt. Matt Gertken von BCA Research schließt sich der vorsichtigen Haltung an und betont, dass eine erfolgreiche Entspannung nur dann erreicht werden kann, wenn sowohl die USA als auch der Iran ihre aggressiven Handlungen einstellen. Die Kursreaktion auf das Abkommen war in den USA moderat, mit einem Anstieg des S&P 500 um 2,5 % und des Dow Jones um 2,9 % am Mittwoch, was zeigt, dass die Investoren vorsichtig sind und die langfristigen Auswirkungen abwarten. \Obwohl die Volatilität in den kommenden Wochen hoch bleiben könnte, sehen einige Analysten Anzeichen dafür, dass der US-Aktienmarkt das Schlimmste hinter sich haben könnte. Das Bewertungsniveau des S&P 500 ist gesunken, und die Gewinne sind während der Korrektur stabil geblieben. Peter Oppenheimer von Goldman Sachs sieht den Tech-Sektor als attraktive Value-Investition. Einige Analysten sehen selektive Chancen in Mittelwerten, Industriewerten und zyklischen Titeln, die bereits vor dem Konflikt von den Aktienstrategen bevorzugt wurden. Industriekonzerne wie Eaton, Carrier und GE verzeichneten am Mittwoch Zuwächse von über 3 %, während der Halbleitersektor mit Unternehmen wie AMD, Broadcom, Intel, Applied Materials und Lam Research ebenfalls stark zulegte. Bankenwerte wie Goldman Sachs, Morgan Stanley und Wells Fargo profitierten ebenfalls, während Energiekonzerne an Wert verloren. Die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten und die potenziellen Auswirkungen auf die Weltwirtschaft erfordern weiterhin eine umsichtige Anlagestrategie





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