Aktienmarkt erholt sich nach Ausverkauf und stiegt um 2,5 bis 4,5 Prozent

Der Aktienmarkt hat sich nach einem mehr als einstündigen Ausverkauf von der Negativprognose der vergangenen Woche erholt und stieg um 2,5 bis 4,5 Prozent. Die Analysten heben ihre Prognosen weiter an, was die Stimmung im Markt aufrecht hält.

Der Aktienmarkt hat sich nach einem mehr als einstündigen Ausverkauf von der Negativprognose der vergangenen Woche erholt und stieg um 2,5 bis 4,5 Prozent. Die Analysten heben ihre Prognosen weiter an, was die Stimmung im Markt aufrecht hält.

Eine Entspannung im Nahen Osten hat ebenfalls für Zuversicht gesorgt, da der Iran und Israel ihre gegenseitigen Angriffe eingestellt haben. Die Waffenruhe gilt jedoch weiter als brüchig, da Teheran droht, die Angriffe wieder aufzunehmen, sollte Israel weiterhin die Hisbollah-Miliz im Libanon angreifen. Die Aktien des Krebsmedikamenten-Entwicklers Nuvalent sind um fast 40 Prozent gestiegen, nachdem der britische Pharmakonzern Steil ein Rekordhoch erreicht hat.

Auch die Papiere von Applied Digital haben zugelegt, nachdem der Rechenzentren-Betreiber einen Mietvertrag unterzeichnet hat, der über 15 Jahre Einnahmen von rund 5,2 Milliarden Dollar einbringen soll. Der Leitindex hatte vor dem Wochenende noch ein Rekordhoch erreicht, war dann aber unter Druck geraten und schwächelte zuletzt weiter. Für leichten Rückenwind dürften nun positive Signale aus Nahost sorgen, da der Iran und Israel ihre jüngsten wechselseitigen Angriffe vorerst eingestellt haben.

US-Präsident Trump hatte tags zuvor versichert, dass weiter an einer baldigen Lösung des Konflikts gearbeitet werde. Die Unsicherheit darüber sorge bereits für eine höhere Volatilität, die wohl anhalten werde. Neben SpaceX drängen auch KI-Unternehmen an die Börse. Nach Anthropic hat ChatGPT-Erfinder OpenAI eine Aktienplatzierung beantragt.

Ähnlich wie beim Rivalen bleiben Details des vertraulichen Antrags aber zunächst unter Verschluss. OpenAI betonte zudem, dass es bis zu dem Börsengang noch dauern könne. Mit Blick auf milliardenschwere Investitionen in KI-Rechenzentren wachsen Zweifel, ob dieses Geld letztlich verdient werden kann. Daher gelten die Börsengänge als Test für die Bereitschaft der Anleger, weiter in die KI-Branche zu investieren





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