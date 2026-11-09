Akira Schmid kämpft um Startplatz bei den Florida Panthers

Akira Schmid strebt die Nummer 1 als Torwart bei den Florida Panthers an. Der Vergleich mit Jacob Markström zeigt einen engen Wettbewerb im NHL-Kader.

Akira Schmid arbeitet hart daran, sich als feste Größe im Tor der Florida Panthers zu etablieren. Der 26-jährige Torwart aus der Schweiz hat kürzlich zugegeben, dass die Mannschaft sich aktuell in einer leichteren Durststrecke befindet. Nach drei Niederlagen in den letzten vier Spielen muss das Team aus Florida nachlegen, um die formstarken Erfolge der vergangenen Jahre zu verteidigen.

Konkurrenz durch Jacob Markström

Die direkte Konkurrenz im Tor stammt vom Schweden Jacob Markström, der Schmid den Vortritt abgerungen hat. Markström fiel in der Vergangenheit verletzt aus, woraufhin Schmid in vier Spielen als Starter agierte und dabei drei Siege für die Panthers einfuhr. Diese Leistungen halfen ihm, sein Selbstvertrauen zurückzugewinnen und seine Position im Kader zu stärken. Aktuell trennen die beiden Torhüter nur wenige Details, da sie beide eine Fangquote von 88,6 Prozent nach jeweils neun Einsätzen vorweisen können.

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Lernen von den Gewinnern in Florida

Im Gegensatz zu seiner Zeit bei den Las Vegas Golden Knights, wo er in zwei Spielzeiten kaum zum Einsatz kam, sieht sich Schmid nun in einer Umgebung, die ihm Wachstum ermöglicht. Das Umfeld in Florida besteht aus hochkarätigen Stars, die ihm täglich vorleben, wie man auf höchstem Niveau erfolgreich ist. Die Panthers standen von 2023 bis 2025 drei Mal in Folge im Stanley-Cup-Final und gewannen die Trophäe 2024 und 2025. Spieler wie die Brüder Matthew und Brady Tkachuk, die mit den USA Olympiasieger wurden, dienen ihm als direkte Vorbilder.

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Statistiken und aktuelle Leistungen

Bei der Analyse der statistischen Daten zeigt sich ein dichtes Rennen zwischen den beiden Konkurrenten. Jacob Markström verfügt über eine leicht bessere Gegentorquote und hat bereits einen Shutout auf dem Konto. Akira Schmid hingegen weist einen Sieg mehr in den Statistiken aus. Trotz der Verletzungspause von Markström wurde der 36-jährige Routinier sofort wieder forciert. Das aktuelle Kopf-an-Kopf-Rennen zeigt, dass beide Torhüter bei gesundem Zustand eine Schlüsselrolle im Team spielen werden.

Ziele und Playoff-Chancen der Panthers

Das primäre Ziel für das Team und den Torwart ist die sichere Qualifikation für die Playoffs. Florida belegt nach knapp einem Viertel der Regular Season bereits einen Playoff-Platz in der Tabelle. Schmid beteuert, dass er nicht nur den persönlichen Status als Nummer 1 anstrebt, sondern aktiv dazu beitragen will, dass das Team seine historischen Erfolge fortführt. Er möchte so viel wie möglich von den erfolgreichen Teamkollegen lernen, um den Gewinnertypus zu verkörpern und die Nummer 1 im Tor zu etablieren.