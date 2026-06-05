Airbus beschleunigt Auslieferungen und erhöht Bestellungen im Mai

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im Mai 81 Verkehrsflugzeuge an 45 Kunden ausgeliefert und damit das Tempo beschleunigt. Der Mai war bislang der stärkste Monat des Jahres für Airbus. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg war die Wiederaufnahme von Auslieferungen nach China. Im Mai verbuchte Airbus zudem 379 neue Bestellungen brutto.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat im Mai 81 Verkehrsflugzeuge an 45 Kunden ausgeliefert und damit das Tempo beschleunigt. Seit Jahresbeginn summieren sich die Auslieferungen damit auf 262 Flugzeuge an 68 Kunden.

Der Mai war bislang der stärkste Monat des Jahres für Airbus. Ein wesentlicher Grund für den Anstieg war die Wiederaufnahme von Auslieferungen nach China. Diese hatten sich zuvor vorübergehend verzögert. Im Mai verbuchte Airbus zudem 379 neue Bestellungen brutto. 207 neue Bestellungen betrafen die A320-Neo-Familie.

Größter Käufer war China Southern Airlines mit 102 Flugzeugen, darunter 79 A321 Neo und 23 A320 Neo. Xiamen Airlines bestellte weitere 35 A321 Neo. Hinzu kamen 70 Flugzeuge für einen nicht genannten Kunden. Auch bei anderen Programmen konnte Airbus neue Aufträge verbuchen.

Air Asia bestätigte eine Großbestellung über 150 Airbus A220-300, während Leasinggeber Azorra sechs weitere Exemplare orderte. Im Langstreckensegment wandelte Lufthansa zehn zusätzliche Airbus A350-900 in Festbestellungen um. Cathay Pacific und Air China Cargo bestellten zudem weitere A350-Frachter, deren Auftragsbestand nun 107 Flugzeuge umfasst. Einen Rückschlag gab es beim A330 Neo.

Air Asia X strich wie angekündigt die letzten 15 offenen Bestellungen und verabschiedete sich damit vollständig von dem Programm. Im Gesamtjahr steht Airbus nun bei 815 Bruttoorders und 53 Annullierungen, was einen Nettobetrag von 762 Bestellungen ergibt. Ägyptens größter Touristikkonzern plant eigene Fluggesellschaft - für Flüge nach Europa. Airbus holt Strategieberater Eric Kirstetter in den Vorstand





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