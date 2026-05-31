Airbus A220 zeichnet Herz in den Himmel über Zürich - zu Ehren der Eishockey-Vizeweltmeister

Die Schweiz ist im eigenen Land Eishockey-Vizeweltmeister geworden. Swiss ließ zu Ehren der Mannschaft einen Airbus A220 ein Herz über Zürich zeichnen.

Airbus A220 von Swiss zeichnet Herz in den Himmel über Zürich - zu Ehren der Eishockey-Vizeweltmeister Die Schweiz ist im eigenen Land Eishockey-Vizeweltmeister geworden. Swiss ließ zu Ehren der Mannschaft einen Airbus A220 ein Herz über Zürich zeichnen.

Die Schweiz hat es am Sonntagabend (31. Mai) knapp verpasst, sich zum Eishockey-Weltmeister zu krönen. Bei der WM 2026 im eigenen Land unterlag das Team im Finale in Zürich mit 0:1 in der Verlängerung gegen Finnland. Somit ist die Schweiz Vizeweltmeister.

Zu Ehren der Mannschaft setzte Swiss, die offizielle Fluglinie der Swiss Ice Hockey Federation und Partnerin der Eishockey-Nationalmannschaften, ein Zeichen am Himmel über Zürich. Um 23:01 Uhr hob vom größten Schweizer Flughafen Swiss-Flug LX1848 nach Thessaloniki ab. Der Airbus A220-300 mit der Kennung HB-JCB flog unter dem Rufzeichen SWR26WM. SWR ist der Icao-Code der Schweizer Lufthansa-Tochter.

Der Jet zeichnete nach dem Start ein Herz in den Himmel über Zürich.

'Die speziell geplante Flugroute wurde in enger Zusammenarbeit mit Skyguide koordiniert', erklärt die Fluggesellschaft. Mit der Aktion bringe Swiss gemeinsam mit der Flugsicherung die Wertschätzung für die herausragenden Leistungen der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft zum Ausdruck.

'Das Team hat die Schweiz während des gesamten Turniers begeistert und mit großem Einsatz, Teamgeist und Leidenschaft überzeugt. ', so die Fluggesellschaft. Die deutsche Nationalmannschaft fliegt mit einem Airbus A350 von Lufthansa zur WM. Auf einem frisch lackierten Airbus A319 von Tibet Airlines ist der Name Xizang Airlines zu lesen.

Es könnte der erste Schritt einer größeren Umbenennung sein, die auch einen politischen Hintergrund haben könnte. Der Umbau der Airbus A380 von Lufthansa bei EFW in Dresden zeigt bereits, wie die modernisierte Business Class aussehen wird. Der Zeitplan ist straff - und die Logistik kompliziert. Eine Paragliderin überlebt mit Glück den Zusammenstoß mit einer Cessna.

Der Unfall wirft Fragen auf: Wer muss wem ausweichen? Und warum sehen sich Motorpiloten und Gleitschirmpiloten im selben Luftraum oft erst im letzten Moment





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Airbus A220 Swiss Eishockey-Vizeweltmeister Zürich WM 2026

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