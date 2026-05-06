Air Zermatt füllt Kerosintanks auf und verlangt Aufschlag wegen Iran-Konflikt

Air Zermatt hat seine Kerosintanks aufgrund des Iran-Konflikts aufgefüllt und verlangt einen Aufschlag von vier Prozent auf den Preis einer Flugminute. Trotz steigender Kerosinpreise kann das Unternehmen den Betrieb normal aufrechterhalten. Die dezentrale Lagerung des Kerosins ermöglicht eine rasche Einsatzbereitschaft.

Air Zermatt hat aufgrund des Iran-Konflikt s seine Kerosintanks aufgefüllt, um den Betrieb normal aufrechterhalten zu können. Allerdings verlangt das Unternehmen dafür einen Aufschlag von vier Prozent auf den Preis einer Flugminute.

Die Blockade der Straße von Hormus hat zu steigenden Preisen für Öl und Kerosin geführt, was auch Air Zermatt spürt. Dennoch kann das Unternehmen dank der vollen Tanks und des Zuschlags weiterhin fliegen. Einige Airlines mussten wegen der Kerosin-Knappheit Flüge streichen, doch Air Zermatt hat dies vermieden. Aufgrund der absehbaren Turbulenzen wurden die Tanks frühzeitig befüllt.

Bruno Kalbermatten, Sprecher des Walliser Helikopterunternehmens, erklärte gegenüber «Pomona», dass alle Tanks gefüllt wurden, als sich die Spannungen abzeichneten. Air Zermatt verfügt an allen Basen über Tankanlagen, in denen insgesamt 250.000 Liter Kerosin gelagert werden können. Bei einem monatlichen Verbrauch von 90.000 Litern kann das Unternehmen auch bei fehlendem Nachschub fast drei Monate normal fliegen. Die dezentrale Lagerung des Kerosins sei von zentraler Bedeutung für das Rettungs- und Transportunternehmen, so Kalbermatten.

Dies ermöglicht eine rasche Einsatzbereitschaft von überall. Zudem hält Air Zermatt die Lagerbestände möglichst hoch, um auf mögliche Lieferschwierigkeiten vorbereitet zu sein. Der Sprecher betonte jedoch, dass die steigenden Kerosinpreise direkte Auswirkungen auf die Kostenstruktur haben. Diese werden direkt an die Kundschaft weitergegeben.

Dafür erhebt Air Zermatt einen Zuschlag, der sich an den Einkaufspreisen orientiert und monatlich angepasst wird. Derzeit beträgt dieser Zuschlag vier Prozent auf den Preis einer Flugminute





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