Air Canada startet Programm für Reisende mit selbst ausgebildeten Assistenzhunden

Air Canada hat gemeinsam mit K-9 Country Inn das Programm 'Cabin-Ready Canines' gestartet, um Reisenden mit selbst ausgebildeten Assistenzhunden den Nachweis zu erleichtern, dass ihre Tiere die Anforderungen für Flugreisen erfüllen.

Die kanadische Fluggesellschaft Air Canada hat gemeinsam mit der gemeinnützigen Organisation K-9 Country Inn ein Programm zur Unterstützung von Reisenden mit selbst ausgebildeten Assistenzhunde n gestartet.

Das Programm, das als 'Cabin-Ready Canines' bekannt ist, soll den Nachweis erleichtern, dass die Tiere der Anforderungen für Flugreisen entsprechen. Hintergrund ist, dass es in Kanada bislang keinen landesweit einheitlichen Standard für die Zertifizierung von Assistenzhunden gibt. Viele Halter von selbst trainierten Hunden verfügen daher über keinen offiziell anerkannten Nachweis für Flugreisen. Im Rahmen des neuen Programms können berechtigte Kunden ihre Hunde von K-9 Country Inn unabhängig prüfen lassen.

Nach erfolgreicher Bewertung erhalten sie ein Zertifikat sowie einen Ausweis, der von Air Canada überprüft werden kann. Die Zulassung gilt anschließend für zwei Jahre und kann für Inlands- und internationale Flüge der Airline genutzt werden. Ausgenommen sind Reisen von und in die USA, da dort besondere gesetzliche Vorgaben gelten. Derzeit werden die Prüfungen in englischer und französischer Sprache in den Regionen Toronto und Montréal angeboten.

Das Programm richtet sich insbesondere an Reisende, deren Hunde nicht über eine bereits anerkannte Zertifizierung verfügen





aeroTELEGRAPH / 🏆 39. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Air Canada K-9 Country Inn Cabin-Ready Canines Assistenzhunde Flugreisen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atlas Air übernimmt Air AtlantaAtlas Air, ein US-Konkurrent von Air Atlanta, wird 49 Prozent der Fluggesellschaft kaufen und die Flotte übernehmen.

Read more »

Darum ist dieses beliebte Waschmaschinen-Programm keine gute IdeeViele Menschen wählen das Kurzwaschprogramm, um Zeit und Energie zu sparen. Doch Expert:innen warnen: Dieser Waschgang kann mehr Strom verbrauchen und die Wäsche weniger gründlich reinigen.

Read more »

TrendAI startet Inception-Programm zur Unterstützung von KI-Startups bei Sicherheit und SkalierungTrendAI startet Inception-Programm zur Unterstützung von KI-Startups bei Sicherheit und Skalierung Gemeinsam mit AWS, GMI Cloud und Partnern aus dem KI-Startup-Ökosystem...

Read more »

Neuer Plan: Wie Air Canada bis 2029 die Barrierefreiheit verbessern willDie kanadische Fluggesellschaft hat ihren Barrierefreiheitsplan für den Zeitraum von 2026 bis 2029 veröffentlicht. «Bei Barrierefreiheit geht es nicht nur um Rampen und barrierefreie Toiletten.

Read more »