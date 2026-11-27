US-Gerichtsunterlagen offenbaren, dass ein europäisches Investorenteam Wet-Lease-Verträge mit Lufthansa und 18 Airbus A220 von Air Baltic übernehmen will. Dies stärkt die Verhandlungsposition des lettischen Airlines im Restrukturierungsprozess.

US-Gerichtsunterlagen aus New York belegen, dass ein europäisches Konsortium erhebliches Interesse an den Assets und Verträgen der lettischen Fluggesellschaft Air Baltic zeigt. Laut einem am 6. Oktober dokumentierten Arbeitszeiteintrag strebt das Konsortium an, die Wet-Lease-Verträge mit der Lufthansa Group sowie den Lease-Deal für 18 Airbus A220 Flugzeuge zu übernehmen. Diese Information, die zuvor streng intern gehalten wurde, gibt dem lettischen Carrier jetzt mehr Handlungsspielraum bei seinen Verhandlungen mit Gläubigern und Lieferanten.

Detailreiche Gerichtsunterlagen offenbaren Kaufinteresse

Die Enthüllungen basieren auf einer Analyse von Arbeitszeitnachweisen und Gebührenanträgen, die von Anwälten des Gläubigerausschusses in New York eingereicht wurden. Der Eintrag vom 6. Oktober bezieht sich auf interne Korrespondenz der renommierten US-Kanzlei Willkie Farr & Gallagher, die die Interessen der Gläubiger vertritt. Das Dokument beschreibt die Transaktion im Abschnitt über die Veräußerung von Vermögenswerten, fügt jedoch keine konkreten Angebote bei. Kritisch ist, dass weder die Zusammensetzung des Konsortiums, die finanziellen Konditionen noch die rechtliche Verbindlichkeit des Angebots offengelegt wurden.

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Auch konkrete Details zu den betroffenen Airbus A220 und den spezifischen Wet-Lease-Verträgen fehlen in den öffentlichen Dokumenten vollständig. Die Nachrichtenagentur meldet, dass die Geheimhaltung der genauen Transaktionsstruktur dazu beiträgt, den Wert der Assets während der komplexen Restrukturierungsphase zu stabilisieren. Dennoch markiert die Bekanntgabe einen strategischen Wendepunkt, da sie externen Marktpartnern signalisiert, dass Air Baltic weiterhin attraktive Verträge und eine moderne Flotte besitzt, die für Investoren relevant sind.

Anwälte und Finanzberater analysieren Verkaufsoptionen

Spätere Einträge vom 28. Oktober zeigen, dass die anwaltliche Vertretung weiterhin aktiv die Optionen für den Verkauf von Vermögenswerten prüft. Dabei tauschte sich die Kanzlei Willkie Farr & Gallagher intensiv mit Seabury aus, dem Finanzberater von Air Baltic. Auch aus diesen späteren Unterlagen geht nicht eindeutig hervor, welche spezifischen Vermögenswerte genau Gegenstand der Analyse waren oder ob sie direkt mit dem Angebot des europäischen Konsortiums vom Oktober verknüpft waren. Die parallele Arbeit von Anwälten und Finanzberatern deutet auf eine sorgfältige Abwägung verschiedener Sanierungspfade hin, um den maximalen Wert für die Gläubiger sicherzustellen.

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Die strategische Ausrichtung von Air Baltic bleibt untrennbar mit der Lufthansa Group verbunden, was die Komplexität der Situation unterstreicht. Lufthansa ist nicht nur wichtiger Vertragspartner im Wet-Lease-Bereich, sondern auch strategischer Partner, der die langfristige Ausrichtung der lettischen Fluggesellschaft beeinflusst. Die Analyse durch Seabury und Willkie Farr muss daher stets die bestehenden strategischen Allianzen und vertraglichen Bindungen berücksichtigen, um realistische Szenarien für einen Asset-Transfer zu entwickeln.

Neuer Vertrag mit Lufthansa und bevorstehende Gerichtsurteile

Am 9. November wurde öffentlich, dass die Lufthansa Group und Air Baltic eine neue, langfristige Wet-Lease-Vereinbarung unterzeichnet haben, die die vorherigen Verträge ersetzt. Diese Neuordnung reduziert die offenen Verpflichtungen deutlich und soll den operativen Rahmen für die nächsten Jahre stabilisieren. Die Existenz des neuen Vertrages mit einem so bedeutenden Partner wie Lufthansa kann als positives Signal für potenzielle Investoren wie das europäische Konsortium gewertet werden, da sie die Kontinuität des Geschäftsmodells belegt.

Nichtsdestotrotz bleibt die finanzielle Lage angespannt. Das Gericht in New York wird am 9. Dezember über die Bewilligung von frischem Geld entscheiden, das Air Baltic dringend benötigt, um die Operationen aufrechtzuerhalten. Parallel dazu diskutiert die lettische Regierung mögliche weitere Staatsgarantien, um die Solvenz des nationalen Champions zu sichern. Die Kombination aus dem interessierten Konsortium, dem neuen Lufthansa-Vertrag und der anstehenden gerichtlichen Entscheidung über Notkredite wird in den kommenden Wochen entscheiden, ob Air Baltic den Weg in die langfristige Sanierung erfolgreich einschlagen kann.