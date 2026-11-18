Flüssige Air Antilles: Insolvenzverwalter versteigert zwei Turboprops und Büromöbel. Angebote sind bis zum 3. Dezember möglich.

Die seit April liquidierte karibische Fluggesellschaft Air Antilles bereitet den endgültigen Abschied vor. Die insolvente Regionalairline, die ursprünglich Verbindungen zwischen den französischen Inseln im Karibikraum betrieb, befindet sich nun in der abschließenden Phase der Liquidation. Der Insolvenz verwalter BR Associés hat den Verkauf der verbleibenden Vermögenswerte eingeleitet, um die offenen Forderungen zu decken.

Verkauf der Flugzeuge F-OMYM und F-OMYN

Zwei Turboprop-Flugzeuge der Marke Air Antilles werden zum Kauf angeboten, wobei die Kennzeichen F-OMYM und F-OMYN lauten. Die beiden Luftfahrzeuge wurden in den Jahren 2017 und 2018 gefertigt und befinden sich derzeit noch auf dem Flughafen von Pointe-à-Pitre auf der Insel Guadeloupe. Der Verkauf erfolgt ausschließlich im Ist-Zustand, was bedeutet, dass potenzielle Käufer das volle Risiko für den technischen Zustand und die Wartung übernehmen müssen.

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Interessenten haben bis zum 3. Dezember Zeit, ihre Gebote für die Maschinen einzureichen. Die rechtliche Entscheidung über die Vergabe der Flugzeuge wird das zuständige Gericht in einer Anhörung am 18. Dezember treffen. Nach einer erfolgreichen Zuerkennung sollen die Turboprops im ersten Quartal 2027 an den neuen Besitzer übergeben werden. Der Verkauf beschränkt sich strikt auf Selbstabholer, was logistische Herausforderungen für den Transport der Maschinen mit sich bringt.

Versteigerung der Büroeinrichtung in Saint-Martin

Parallel zum Verkauf der Flugzeuge werden auch die verbliebenen Räumlichkeiten der Airline geräumt. Am Sonntag, dem 22. November, findet in den ehemaligen Büros der Airline am Flughafen von Saint-Martin eine Versteigerung von Büromöbeln und Computern statt. Kleinere Gegenstände und Einrichtungen der früheren Niederlassung werden bereits vorher unter den Hammer gebracht, wodurch die letzten physischen Spuren der Marke schrittweise aus dem öffentlichen Raum verschwinden.

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Diese Maßnahmen markieren das Ende einer Ära, die 2002 begann und durch diverse Schwierigkeiten geprägt war. Bereits seit Dezember 2025 durfte Air Antilles aufgrund von Beanstandungen der französischen Zivilluftfahrtbehörde keine Flüge mehr durchführen. Im Februar desselben Jahres startete die Fluggesellschaft ein Sanierungsverfahren, das jedoch letztendlich zur Liquidation führte und die operative Tätigkeit einstellte.

Schuldenlast und wirtschaftliche Auswirkungen

Die wirtschaftlichen Daten der Air Antilles verdeutlichen das Ausmaß der Insolvenz. Laut Angaben des Senders TV5 Monde wies die Fluggesellschaft zuletzt eine Schuldenlast von mehr als 56 Millionen Euro auf. Diese finanzielle Belastung war einer der Hauptgründe für die Einstellung des Betriebs und die anschließende Liquidation durch das Gericht.

Neben den finanziellen Engpässen war auch die Personalstruktur betroffen. Vor der Schließung beschäftigte Air Antilles 116 Mitarbeitende. Deren Arbeitsverhältnisse wurden im Zuge des Insolvenzverfahrens und der Liquidation geregelt, was für die lokale Wirtschaft in den französischen Karibikinseln einen spürbaren Einschnitt bedeutete. Die Versteigerung der Assets dient nun dazu, die Gläubiger so weit wie möglich zu befriedigen.

Zukünftige Perspektiven und Nachfolge

Mit der bevorstehenden Versteigerung der Flugzeuge und der Einrichtung endet die historische Präsenz von Air Antilles vollständig. Die Flugzeuge F-OMYM und F-OMYN könnten unter neuen Eigentümern eine zweite Karriere starten, da sie relativ junge Maschinen mit einem Alter von wenigen Jahren sind. Die Übergabe im Jahr 2027 wird eine neue Kapazität im regionalen Luftverkehr schaffen oder die Maschinen werden möglicherweise ausgemustert.

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Für die Vergangenheit der Airline bleiben jedoch die Lücken in der Dokumentation ihrer letzten Flugbewegungen bestehen, ähnlich wie bei anderen karibischen Airlines, die vor kurzem Schwierigkeiten hatten. Die klare Trennung von den Vermögenswerten und die endgültige Auflösung der rechtlichen Struktur ermöglichen es dem Markt, sich auf andere Anbieter zu konzentrieren, die die Verbindung zwischen den Inseln heute aufrechterhalten. Der Prozess ist ein Beispiel für die harten wirtschaftlichen Realitäten im kleinen Markt der französischen Überseegebiete.