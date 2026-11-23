Das Air Advisor Ranking zeigt die zehn außergewöhnlichsten Flugerlebnisse. Die Swiss First Grand Suite belegt Platz drei mit 88 von 100 Punkten.

Das renommierte Reisespezialist-Portal Air Advisor hat eine umfassende Bewertung der exklusivsten Flugerlebnisse auf dem globalen Markt vorgelegt. In diesem detaillierten Ranking zählen zu den zehn herausragendsten Produkten weltweit unter anderem das Suite-Angebot der Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Die Bewertungskriterien umfassen Faktoren wie Luxus, Exklusivität, Privatsphäre, Verfügbarkeit sowie zusätzliche Annehmlichkeiten für die Passagiere.

Spitzenreiter The Residence von Emirates

Den ersten Platz im Ranking mit 98 von 100 möglichen Punkten belegt The Residence der Emirates. Diese Suite befindet sich in einem zuvor kaum genutzten Bereich des Oberdecks eines A380-Flugzeugs. Laut Angaben von Air Advisor kommt das Erlebnis eines Privatjets im regulären Linienverkehr dieser Konfiguration am nächsten. Die Suite umfasst einen Wohn- und Essbereich, ein Schlafzimmer mit einem echten Doppelbett, ein Badezimmer sowie einen eigenen Außenbereich. Zudem haben die Gäste Zugang zum exklusiven Sisley-Spa im Flugzeug.

Also read Glückspilz knackt 47,14-Millionen-Franken-Jackpot im Swiss Lotto

Platz drei für Swiss First Grand Suite

Die Swiss First Grand Suite belegt den dritten Platz mit einer Wertung von 88 von 100 Punkten. Dieses Produkt verbindet zwei benachbarte First-Class-Suiten zu einem großzügigen, abgeschirmten Bereich, der Platz für bis zu drei Personen bietet. Das Angebot ist seit Kurzem verfügbar und lässt sich je nach Bedürfnis der Reisenden als Schlafzimmer, Arbeitsplatz oder Besprechungszimmer nutzen. Der Raum gewährleistet maximale Privatsphäre und hebt sich deutlich von der modernen Business Class ab, die im Vergleich zu früheren First-Class-Produzenten oft weniger Komfort bietet.

Besonderheiten der British Airways Airport Suite

An vierter Stelle steht die British Airways Airport Suite mit 85 von 100 Punkten. Für gemeinsam reisende Passagiere lassen sich zwei benachbarte Suiten miteinander verbinden, indem die Trennwand geöffnet wird. So entsteht ein großzügiger privater Bereich mit einem Doppelbett. Die Suite verfügt über zwei besonders breite Sitze, die sich individuell einstellen oder zu einem gemeinsamen Doppelbett umwandeln lassen. Dieser Konfigurationsmodus gewährt zwei gemeinsam reisenden Passagieren einen absolut abgeschirmten Privatbereich an Bord.

Advertisement

Japan Airlines und die Suite auf dem A350-1000

Die Suite der Japan Airlines auf dem A350-1000-Flugzeug erreicht 78 von 100 möglichen Punkten. Die Sitze sind in einer 1-1-1-Anordnung eingebaut, was entsprechend viel Platz und Privatsphäre garantiert. Jede Suite verfügt über eine eigene Garderobe, eine Minibar und einen 43-Zoll-Bildschirm. Der Sitz lässt sich in ein Bett verwandeln, das eine Breite von bis zu 123 Zentimetern und eine Länge von bis zu 203 Zentimetern bietet. Damit steht den Passagieren deutlich mehr Platz zur Verfügung als auf einem herkömmlichen Liegesitz.

Emirates Lounge und Virgin Atlantic Retreat Suite

Der Wettbewerb um besonders luxuriöse Angebote beschränkt sich nicht nur auf den Komfort an Bord, sondern beginnt bereits am Boden. Die Emirates-Lounge am Hamad International Airport in Doha bietet First-Class-Passagieren einen großzügigen Spa-Bereich mit neun Behandlungsräumen und einem Thermalwhirlpool. Diese Lounge schneidet im Ranking mit 72 von 100 möglichen Punkten ab. Auf den sechsten Platz kommt die Retreat Suite von Virgin Atlantic mit 68 von 100 Punkten. Sie dient als besonderer Treffpunkt über den Wolken im hinteren Bereich des Oberdecks mit einer bedienten Bar und gemütlichen Sitzgelegenheiten. Die Suite ermöglicht es bis zu vier Personen, gemeinsam zu essen, zu arbeiten oder sich zu unterhalten.