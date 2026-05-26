AHV- und IV-Renten 2025: Zahlen, Trends und finanzielle Bilanz

Im Jahr 2025 wurden in der Schweiz zahlreiche Alters- und Invaliditätsrenten gezahlt. Die Allianz‑Haushaltsverwalterin (AHV) erzielte dabei einen Überschuss, während die Invalidenversicherung (IV) ein leichtes Defizit registrierte. Dieser Bericht analysiert die Entwicklung der Rentenbezieherzahlen, die veränderte Zusammensetzung der Bezieher, die geografische Verteilung der Rente im Ausland sowie die finanziellen Konsequenzen für die beiden Versicherungen. Dabei werden die wichtigsten Kennzahlen, strukturelle Hintergründe und politische Faktoren beleuchtet, die das Rentensystem in den letzten Jahren geprägt haben.

Die Schweizer Allianz‑Haushaltsverwalterin ( AHV ) hat im Jahr 2025 mehr als 2,64 Millionen Personen mit einer Altersrente unterstützt - ein neuer Rekord, der die anhaltende Zunahme der Rentenbezieher deutlich macht.

Im Vergleich zu 2024, in dem die Zahl der Rentenempfänger um ungefähr 1,8 % zulegte, betrug der Anstieg in Dezember 2025 lediglich 40 400 Personen. Trotz dieser Wachstumsraten schloss die AHV trotz steigender Zahl an Prekären folgenden Jahren einen positiven Finanzabschluss ab, was auf ein solides Finanzmanagement und die zunehmenden Rücklagen des Systems zurückzuführen ist. Der Kapitalstand der AHV belief sich am Jahresende 2025 auf 60,4 Milliarden Franken.

Dieses Ergebnis ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Ausgaben und Einnahmen ohnehin stark variieren, abhängig von Beitragszahlungen, demografischen Veränderungen und generell den ökonomischen Rahmenbedingungen der Schweiz. Ein Schwerpunkt der Berichterstattung fällt auf die steigende Zahl von Rentenempfängern, die sich außerhalb der Schweiz ansiedeln.

Rund ein Drittel der insgesamt gezahlten Rente ging in diesem Jahr an Personen mit Wohnsitz im Ausland, darunter sowohl ausländische Staatsangehörige, die nicht in der Schweiz lebten, als auch Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland dauerhaft sind. Seit 2001 hat sich diese Gruppe mehr als verdoppelt, wobei die Mehrheit - etwa 83 % - in die Nachbarländer oder in die Südeuropäischen Staaten Spanien und Portugal fließt.

Dieses Phänomen spiegelt die zunehmende Globalisierung der Erwerbs- und Rentensysteme wider, bei der sich die Rentenanforderungen von Transplantierten, Grenzgängern und Berufsbewegten überschneiden. Fachleute warnen, dass Personen, die ihre Rente im Ausland beziehen, den Kontakt zur AHV und zu ihren Wohnsitzländer nicht verlieren sollten, da die Verwaltung abweichender Rentenbedingungen zusätzlicher Aufwand mit sich bringt. Neben der Altersversicherung beleuchtet der Bericht die Entwicklungen der Invalidenversicherung (IV).

Im Dezember 2025 erhielten 260 600 Personen eine IV-Rente, was ein deutliches Ansteigen gegenüber dem Jahr zuvor darstellt. Ergänzend wurden 69 600 Renten für Kinder von volljährigen IV-Beziehenden gezahlt, wodurch der Gesamtbezahlungsbetrag für die IV bei 254 000 und bei 254 200 in 2024 lag. Weiterhin zeigt sich, dass 26 700 IV-Renten an Personen im Ausland gingen, während die Zahl der Neuanmeldungen beträge 70 700 im Jahr 2025 im Vergleich zu erst 47 300 im Jahr 2014.

Dies unterstreicht einen langfristigen Trend des Anstiegs der Anzahl der Personen, die im Rahmen der IV Unterstützung benötigen. Im Vergleich zur AHV verzeichnete die IV ein leichtes Defizit von nahezu 200 Millionen Franken; Einnahmen beliefen sich auf 10,59 Milliarden, Ausgaben wurden bei 10,80 Milliarden erfasst. Neben den Grundrenten entstanden weitere Kosten durch medizinische Maßnahmen, Hilfsmittel und Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung, die den Gesamtbetrag um mehrere hundert Millionen weitere Franken ansteigen ließen.

Der Kontext dieser Zahlen legt nahe, dass sich die demografische Struktur der Schweiz weiter verändert. Der Anstieg der Lebenserwartung führt zu mehr Rentenempfängern pro 1 000 Einwohner und erfordert zudem ein Re-Engineering der Beitragssysteme, um die langfristige Finanzstabilität zu wahren. Auch die Tatsache, dass die Mehrheit der IV-Renten - 53 % - psychisch bedingt ist, deutet auf einen stärker ausgeprägten sozialen und gesundheitlichen Bedarf innerhalb der Schweizer Gesellschaft hin.

Daraus resultieren politische Diskussionen über die Anpassung von Leistungsgrenzen, Beitragssätzen und zusätzliche Förderprogramme, welche letztlich das öffentliche Bewusstsein für langfristige Entlastung erhöhen sollen. Aus einem fiskalischen Blickwinkel betrachtet zeigt die Jahresbilanz in Kombination mit den demografischen Trends, dass die AHV weiterhin über ein robustes Kapital verfügt, während die IV vor neuen Finanzierungslücken steht, die kurzfristig von der Solidarischen Finanzierung oder von politischen Anpassungen der Beitragssätze ausgeglichen werden müssen.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Auslandsbezieher, die auch auf dem Plan der sozialen Gerechtigkeit geprüft werden. Auf dem Wege, die Rentensysteme nachhaltig zu gestalten, wird die Schweiz nun unter dem Einfluss der Globalisierung, demographischen Entwicklung und Änderungen in der Arbeitswelt einen ausgewogenen Ansatz suchen. Dies erfordert eine ständige Überwachung der Rentenbezieherzahlen, der Laufzeitanpassungen der Beitragspolitik und der Ausgleichsmechanismen unter Beteiligung von öffentlichen Institutionen, Arbeitgebern und rentenempfänglichen Individuen





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