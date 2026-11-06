AHV-Rentenanstieg 2027: Konkrete Erhöhungen in Franken pro Monat

Mit Wirkung ab Januar 2027 steigen die AHV-Renten in der Schweiz um rund 1,59 Prozent. Die maximalen Auszahlungen erreichen 2560 Franken.

Ab dem 1. Januar 2027 werden die Altersrenten in der Schweiz deutlich angehoben. Die Ausgleichszahlungen der AHV betragen dabei durchschnittlich 1,59 Prozent. Diese Anpassung zielt darauf ab, die Kaufkraft der Rentenbezügerinnen und Rentner langfristig zu sichern und inflationäre Effekte zu kompensieren. Die genaue Erhöhung hängt dabei von der individuellen Rentenhöhe und der Anzahl der Beitragsjahre ab.

Neue Rentensummen und monatliche Beträge

Die maximale monatliche Altersrente steigt zum Stichtag vom aktuellen Wert von 2520 Franken auf nunmehr 2560 Franken. Dies entspricht einer absoluten Steigerung von exakt 40 Franken. Geringfügig anders verhält es sich bei der minimalen Rente, die von 1260 Franken auf 1280 Franken angehoben wird. Auch hier liegt die Differenz bei 20 Franken pro Monat. Beide Werte gelten für ungekürzte Vollrenten.

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Die offizielle Berechnungsmatrix zeigt jedoch, dass nicht jede Rente exakt um 1,59 Prozent steigt. Aufgrund der Rundung auf ganze Franken weichen die Prozentsätze in den unteren und mittleren Rentenkategorien minimal ab. Die amtlichen Tabellen listen 51 verschiedene Rentenstufen der Skala 44 auf, die bei vollständiger Beitragsdauer zur Anwendung kommen. Wer lückenlos eingezahlt hat, profitiert von den höchsten absoluten Beträgen.

Detailübersicht der Rentenerhöhungen nach Stufen

Die folgenden Werte basieren auf der amtlichen Umrechnung der bisherigen monatlichen AHV-Vollrenten. Personen mit Beitragslücken erhalten in der Regel eine Teilrente, für die abweichende Skalen gelten. Die individuelle Erhöhung kann sich daher von den aufgeführten Beträgen für Vollrenten unterscheiden.

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Für die unteren Rentenstufen fallen die absoluten Differenzen moderat aus. Bisherige Bezüge von 1293 Franken werden auf 1313 Franken angehoben, was einer Mehrung von 20 Franken entspricht. Wer zuvor 1358 Franken erhielt, bekommt nun 1380 Franken. Dies entspricht einer Steigerung von 22 Franken. Der nächsthöhere Schritt von 1424 Franken auf 1446 Franken bringt ebenfalls 22 Franken mehr.

In den mittleren Einkommensklassen erhöht sich der monatliche Freibetrag kontinuierlich. Bei einem vorherigen Betrag von 1489 Franken steigt die Auszahlung auf 1513 Franken. Dies entspricht einer Differenz von 24 Franken. Weitere Stufen wie 1555 Franken auf 1580 Franken führen zu einer Mehrung von 25 Franken. Die Erhöhung beträgt 26 Franken, wenn die vorherige Rente 1620 Franken betrug und nun 1646 Franken ausmacht.

Für höhere Rentenkategorien sind die absoluten Zuwächse deutlich spürbarer. Eine vorherige Rente von 1686 Franken wird auf 1713 Franken korrigiert, was 27 Franken mehr bedeutet. Bei 1751 Franken steigt der Betrag auf 1779 Franken, die Differenz liegt bei 28 Franken. Weitere 29 Franken ergeben sich aus der Anpassung von 1817 Franken auf 1846 Franken. Der Schritt von 1882 Franken auf 1912 Franken bringt 30 Franken monatlich mehr.

Die höchsten absoluten Beträge werden in den oberen Rentenstufen erreicht. Vorherige Bezüge von 1935 Franken steigen auf 1966 Franken, was einer Erhöhung von 31 Franken entspricht. Eine Rente von 1976 Franken wird auf 2007 Franken angepasst, ebenfalls eine Differenz von 31 Franken. Der höchste genannte Wert in der Skala geht von 2016 Franken auf 2048 Franken, was einer Mehrung von 32 Franken pro Monat entspricht.