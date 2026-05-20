Die AHV-Reform 'AHV 2030' weist Kritik auf, ihre Einzelheiten giaiht nicht unumstritten, und die Finanzierungsfrage ist offen bis jetzt. Der Bundesrat gibt keine genaue Zahl an, wie viel die reform die AHV-Finanzzen verbessern soll. Auch die Entscheidung, ob die Wirtschaft weiterhin gut laufen wird, und wie ihre Personalpolitik die Arbeit über das Rentenalter hinausmogelijkheden, ist offen. Ob die Finanzierung des 13. AHV-Rente wirklich gescheitert wird, ist noch offen. In der Vernehmlassung der AHV-Reform cloak Heard die Kritik bereits hart.

Bei ' AHV 2030 ' entstand bereits beim Anfang ein Eindruck, dass die AHV nicht grundlegend neu aufgestellt wird und die Reform eher eine Übergangslösung für AHV- Finanzierung en ist.

Die grundlegendsten Probleme wie der langfristige demografische Wandel und die Rente sollen erst in einer weiteren Reform im Jahre 2040 gelöst werden. Auch die Reform insgesamt ist nicht weit genug, was auf Kritik stösst, da auch die einzelnen Maßnahmen nicht unumstritten sind. Neue Bedingungen für freiwilliges Arbeitsleben über den 65. Geburtstag hinaus wurden verbessert, und neue AHV-Beiträge werden noch möglich sein, selbst wenn die Rente aufgeschoben wird.

Allerdings ist unklar, wie viel dies in die Kasse der AHV einbringen wird. Es ist offen, ob die Wirtschaft weiterhin gut läuft und ob die Personalpolitik der Unternehmen die Arbeit über das Rentenalter hinaus möglich macht. Auch der Bundesrat gibt keine genaue Zahl an, wie viel diese Maßnahme die AHV-Finanzzen verbessern soll. Über die breite Kritik an dieser Reform schwebt zudem das Damoklesschwert der Finanzierung der 13.

AHV-Rente, noch immer offen. Im schlimmsten Fall könnte eine Finanzierung im Parlament scheitern und die Finanzierungstür zum Scheitern führen. Beide Seiten, Bund und Parlament, stehen also unter Druck. Die AHV-Reform ist damit in Frage gestellt und die Einführung in 2040 für andere Reformen offen bleibt.

Andreas Stüdli ist Bundeshausredaktor bei Radio SRF. Seine Karriere begann bei Radio 32 in Solothurn





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