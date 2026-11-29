Ab dem 1. Januar 2026 haben Selbstständige mehr Zeit zur Meldung von Liquidationsgewinnen an die Ausgleichskasse. Dies vermeidet hohe AHV-Verzugszinsen von fünf Prozent und schützt vor finanziellen Nachteilen.

Die Regeln für dieAHV-Beitragsabrechnung ändern sich für selbstständig Erwerbende deutlich, wenn sie ihr Unternehmen auflösen. Seit dem 1. Januar 2026 besteht eine neue Frist von einem vollen Jahr, um erzielte Liquidationsgewinn e der zuständigen Ausgleichskasse zu melden. Diese Anpassung ist notwendig, weil gewonnene Liquidität bei der Firmenaufgabe früher als AHV-pflichtiges Einkommen galt, was oft zu hohen Nachzahlungen führte.

Provisorische Beiträge und Abrechnungsmechanismus

Selbstständigerwerbende sind verpflichtet, ihrer Ausgleichskasse das voraussichtliche AHV-pflichtige Einkommen des laufenden Beitragsjahres vorherzusagen. Auf Grundlage dieser Vorabberechnung ermittelt die Behörde provisorische Beiträge, die vierteljährlich als Akontozahlungen zu entrichten sind. Eine punktgenaue Deckungsgleichheit zwischen Vorauszahlung und tatsächlicher Steuerlast ist praktisch ausgeschlossen.

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Die definitive Abrechnung der Beiträge kann erst erfolgen, wenn die Steuerbehörde das tatsächliche Einkommen der Selbstständigen festgelegt und diese Daten an die Ausgleichskasse übermittelt hat. Dieser Prozess ist zeitintensiv. So werden die definitiven AHV-Beiträge für das Jahr 2026 beispielsweise erst im Oktober 2028 final ermittelt. Bestehen Differenzen zwischen den geleisteten Akontobeiträgen und der endgültigen Forderung, werden zu viel gezahlte Beträge mit einem Vergütungszins erstattet.

Finanzielle Risiken durch Verzugszinsen

Wer weniger als die geforderte Summe gezahlt hat, muss die Differenz nachweisen. Dies ist mit einem Verzugszins von fünf Prozent belastet, wenn die Akontobeiträge im Jahr 2026 mehr als 25 Prozent unter den im Oktober 2028 definitiv geschuldeten Beiträgen liegen. Diese strenge Regel trifft insbesondere Unternehmer hart, die ihr Geschäft beenden.

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Löst eine selbstständig erwerbende Person ihr Unternehmen auf, untersteht der dabei erzielte Liquidationsgewinn vollumfänglich der AHV-Beitragspflicht. Da die Höhe dieses Gewinns vor der Auflösung schwer vorhersehbar ist, liegt die Differenz zu den bereits gezahlten Akontobeiträgen häufig deutlich über der kritischen Grenze von 25 Prozent. Ohne die neue Regelung führt dies unweigerlich zu AHV-Verzugszinsen, die mehrere tausend Franken betragen können.

Neue Fristregelung zum 1. Januar 2026

Um diese finanzielle Last zu mildern, gilt seit dem 1. Januar 2026 die Neuregelung, die Selbstständigen ein Jahr Zeit zur Meldung des Liquidationsgewinns gibt. Dank dieser Verlängerung bezahlen sie keine Verzugszinsen mehr auf die durch den Liquidationsgewinn hervorgerufenen AHV-Beiträge. Dies stellt eine massive Entlastung für Gründer und Unternehmen dar, die ihre Tore schließen.

Es ist wichtig hervorzuheben, dass das AHV-Beitragsinkasso für das ordentliche Einkommen bei den Selbstständigerwerbenden ansonsten unberührt bleibt. Die neuen Regelungen betreffen ausschließlich die Abwicklung bei Firmenaufgaben und Liquidationsgewinnen. Damit bleibt die Beitragspflicht auf das reguläre Betriebsinkommen weiterhin strikt und zeitnah zu bezahlen.

Kontext: Landwirtschaft und politische Entscheidungen

Die Agrisano ist das Kompetenzzentrum rund um das Versicherungswesen in der Landwirtschaft und eine Dienstleistung des Schweizer Bauernverbandes. Stefan Binder ist Leiter Beratung bei der Agrisano-Stiftung und steht für Fragen zur Verfügung. Er ist unter der Telefonnummer 056 461 78 78 erreichbar, um spezifische Beratung für Landwirte anzubieten.

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Im politischen Kontext ist zu beachten, dass das Stimmvolk jüngst Ja zum Feuerwerksverbot gesagt hat. Die Fairness-Initiative und die höhere Mehrwertsteuer für die AHV sind dagegen gescheitert. Bei beiden abgelehnten Vorlagen hatte der Schweizer Bauernverband die Ja-Parole gefasst. Diese Ergebnisse beeinflussen die zukünftige Finanzierung der sozialen Absicherung in der Schweiz weiterhin.