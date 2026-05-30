Agroforst in Aargau: Bäume und Sträucher als Helfer gegen Extremwetter

Beim ersten Praxisforum Agroforst im Aargau diskutierten Landwirte und Forscher über den Klimaschutz durch Bäume und Sträucher auf landwirtschaftlichen Flächen. Drei ausgezeichnete Betriebe präsentierten ihre Projekte zu Hitzeschutz, Erosionsvermeidung und Biodiversität.

Beim ersten Praxisforum Agroforst im Kanton Aargau diskutierten Landwirte und Forscher darüber, wie Bäume und Sträucher Ackerkulturen und Nutztiere gegen extreme klimatische Bedingungen schützen können.

Hitze, Trockenheit und Starkniederschläge werden für die Landwirtschaft immer problematischer. Im Aargau suchen Betriebe nach Lösungen. Im Fokus standen Hitzeminderung, Erosionsschutz, Humusaufbau, Biodiversitätsförderung und Tiergesundheit durch Laub als Ergänzungsfutter. Das Forum ist eine Kooperation des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg, des Forschungsinstituts für biologischen Landbau und des Beratungsunternehmens SilvoCultura.

Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth betonte, dass die Erfahrungen der Pionierbetriebe auf wachsendes Interesse stossen. Forschung und Beratung sichern und geben die Erkenntnisse weiter. Dieth begrüsst, dass Landwirte neue Wege gehen. Die Agroforst-Landwirte leisten einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz.

Drei Aargauer Betriebe, die 2023 mit dem Förderpreis Agroforst ausgezeichnet wurden, präsentierten ihre Projekte. Auf Ziegenweiden wurden Strauchgruppen gepflanzt, die Schatten spenden und abschnittsweise beweidet werden. Die Inhaltsstoffe schützen vor Darmparasiten. Bei Hitze bleiben Luft- und Bodenfeuchtigkeit länger erhalten, sodass auch im Hochsommer frisches Gras wächst.

Rinder- und Hühnerweiden sind durch Gehölzreihen unterteilt, die Schatten, Nahrung und Beschäftigung bieten. Die Hecken bestehen aus Futtergehölzen, an denen sich die Tiere bedienen können. Die Biomasse wird geerntet und als Hackschnitzel in den Betriebskreislauf integriert. Mit Bäumen bepflanzte Erdwälle schützen vor Erosion und verbessern die Wasserspeicherung.

Ast- und Steinhaufen fördern die Biodiversität. Hochwertige Stämme für Furnier- und Möbelholz schaffen ein Generationenprojekt, das langfristig CO2 bindet. Ein weiteres Experiment ist der Hübstelhof oberhalb von Herznach. Dort testen Forscher, Landwirte und Studierende sogenannte Keylines, um Wasser zurückzuhalten und Böden vor Starkregen und Trockenheit zu schützen.

Diese Furchen sollen das Wasser in der Landschaft halten und Erosion verhindern. Das System ist ungewöhnlich und soll Antworten für die Landwirtschaft der Zukunft liefern. Auch im Freiamt setzt Landwirt Pirmin Adler auf Agroforst. Er pflanzt Bäume auf der Weide und nutzt die Vorteile für Tier und Umwelt.

In der Schweiz gibt es noch wenige Betriebe mit Agroforstsystemen, aber die Mischung aus Acker- oder Weideland mit Bäumen und Sträuchern hat viele Vorteile. Die Landwirte zeigen, dass Agroforst eine nachhaltige Anpassung an den Klimawandel sein kann





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