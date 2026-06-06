AgriGenève warnt vor

Der Landwirtschaftsverband AgriGenève kritisiert die Sicherheitsmaßnahmen rund um den G7‑Gipfel in Genf als überzogen und fordert Ausnahmen für landwirtschaftliche Fahrzeuge, bessere Routen und klare Kommunikation, um die Ernte und Logistik nicht zu gefährden.

Die gegenwärtige Phase in der Landwirtschaft ist durch ein hohes Arbeitspensum gekennzeichnet. In den kommenden Wochen stehen die Heuernte, die Getreideernte, wichtige Weinbaumaßnahmen, die Gemüseernte und die Auslieferung frischer Produkte an, die stark von günstigen Wetterfenstern und engen Zeitplänen abhängen.

Inmitten dieser empfindlichen Situation finden vom 15. bis 17. Juni die G7‑Staatengipfel in Évian‑les‑Bains statt, nur wenige Kilometer von Genf entfernt. Die Schweizer und französischen Behörden haben ein umfangreiches Sicherheitskonzept umgesetzt, das Grenzkontrollen, Straßensperrungen, verkehrslenkende Maßnahmen und Einschränkungen auf den wichtigsten Verkehrsachsen des Kantons Genf umfasst. Während die Sicherheitsvorkehrungen grundsätzlich nachvollziehbar sind, äußert der Branchenverband AgriGenève scharfe Kritik: Die Maßnahmen würden den Kanton faktisch abriegeln und die landwirtschaftlichen Betriebe in eine existenzbedrohende Lage bringen.

AgriGenève betont, dass die landwirtschaftlichen Tätigkeiten nicht einfach verschoben werden können. Die Saison für Heuernte, Getreide und Weinbau liegt bereits mitten im Höhepunkt, und die Lieferketten für frische und leicht verderbliche Produkte laufen nach einem genauen Zeitplan. Durch die neuen Verkehrsrestriktionen stehen landwirtschaftliche Fahrzeuge praktisch nur noch fünf nutzbare Routen zur Verfügung, was den operativen Anforderungen auf den Feldern nicht gerecht wird. Ein weiteres Kernproblem ist die historische Grenzrealität der Genfer Landwirtschaft.

Viele Betriebe bewirtschaften seit Generationen Flächen, die sich auf beiden Seiten der schweizerisch‑französischen Grenze erstrecken - ein Erbe aus den Verträgen von 1815, die Genf in die Eidgenossenschaft integrierten und spezielle Freizonen schufen. Diese Tradition erfordert kurze Grenzübertritte und lokale Übergänge, die durch die aktuellen Sicherheitsmaßnahmen vollständig ausgeblendet werden. Ohne zugesicherte Ausnahmeregelungen können Landwirte ihre Parzellen, die teilweise nur wenige Meter voneinander entfernt liegen, nicht mehr erreichen. Die Sperrung der Umfahrungsautobahn zwischen Meyrin und der Grenze verschärft die Situation zusätzlich.

Landwirtschaftsbetriebe und Genossenschaften sehen sich gezwungen, ihre Waren über bereits stark ausgelastete Nebenstraßen zu transportieren, was zu erheblichen Verzögerungen bei der Auslieferung frischer Lebensmittel führen kann. Die gesamte Logistikkette gerät dadurch ins Stocken, bis hin zu möglichen Engpässen bei der Versorgung der Bevölkerung. Der Verband kritisiert zudem die Kommunikation der Behörden: Informationen zu den Maßnahmen erreichten die Bauern zu spät, waren unvollständig und nicht koordiniert, obwohl die Landwirte ihre Arbeiten oft Wochen im Voraus planen müssen.

Angesichts dieser Lage fordert AgriGenève eine Reihe von Sofortmaßnahmen. Dazu zählen die Genehmigung von Ausnahmen für landwirtschaftliche Fahrzeuge an lokalen Grenzübergängen, die Bereitstellung praktikabler Fahrtrouten für landwirtschaftliche Maschinen und die Einrichtung zusätzlicher Grenzübergänge für berechtigte Nutzer, insbesondere im Westen des Kantons. Weiterhin soll eine besondere Berücksichtigung von Lieferungen frischer und leicht verderblicher Lebensmittel erfolgen, und die Behörden werden aufgefordert, klare, rechtzeitige und koordinierte Informationen an die betroffenen Betriebe zu übermitteln.

Der Verband betont, dass Sicherheit nicht zulasten der Ernährung gehen darf. Die Genfer Landwirtschaft steht bereits unter erheblichem Druck durch klimatische Veränderungen, wirtschaftliche Unsicherheiten und gesundheitliche Herausforderungen. Zusätzliche Einschränkungen während einer kritischen Produktionsphase könnten die Versorgung der Bevölkerung nachhaltig gefährden. Während die Notwendigkeit von Sicherheitsvorkehrungen nicht bestritten wird, dürfen die besonderen Bedürfnisse einer Berufsgruppe, die täglich für die Nahrungsmittelversorgung sorgt, nicht ignoriert werden





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G7‑Gipfel Sicherheitsmaßnahmen Agrarpolitik Logistik Grenzverkehr

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