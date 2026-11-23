Agri Fribourg kehrt sich vom Konkurs ab. Mitglieder beschließen Sanierungsbeitrag von 200 Franken jährlich, um die finanzielle Misere des 178 Jahre alten Verbandes zu überwinden.

Die Generalversammlung von Agri Fribourg markiert einen Wendepunkt in der 178-jährigen Geschichte des Bauernverbands. Am vergangenen Donnerstag in Vuadens FR trafen die Mitglieder einen entscheidenden Schritt, um das drohende Ende der Organisation abzuwenden. Nach einer vierstündigen Debatte über die finanzielle Misere und vergangene Fehler stimmten sie einem umfassenden Sanierungspaket zu. Dieser Beschluss ist der Schlüssel, um die Existenz des Verbandes langfristig zu sichern.

Ausmaß der Krise und Buchhaltungsfehler

Die Notwendigkeit drastischer Maßnahmen wird durch die vorliegende Jahresrechnung 2025 deutlich, die einen Verlust von 1,77 Millionen Franken ausweist. Im Vorjahr belief sich das Defizit noch auf rund 68 000 Franken. Die Ursachen für diese massive Verschlechterung reichen mehrere Jahre zurück und wurden durch eine externe Prüfung der Revisions- und Beratungsgesellschaft BDO offengelegt. Dabei traten erhebliche Unregelmäßigkeiten in der Buchhaltung zutage. Rechnungen waren nicht erfasst, offene Forderungen erwiesen sich als uneinbringlich und Einnahmen wurden teilweise verbucht, bevor sie tatsächlich erwirtschaftet wurden. Hinzu kamen nicht vollständig erfasste Verpflichtungen gegenüber Gläubigern sowie ausstehende Sozialversicherungsbeiträge. Allein die außerordentlichen buchhalterischen Bereinigungen aus früheren Jahren belasteten die Bilanz mit rund 721 000 Franken. Diese Korrekturen brachten die Probleme zwar ans Licht, waren aber nicht deren eigentliche Ursache. Selbst ohne diese Anpassungen hätte Agri Fribourg ein strukturelles Defizit von mehreren Hunderttausend Franken ausgewiesen.

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Liquiditätsengpässe und Personalabbau

Gleichzeitig geriet der Personalaufwand aus dem Ruder. Während die betrieblichen Einnahmen 2025 gegenüber dem Vorjahr um 27,5 Prozent auf 1,2 Millionen Franken zurückgingen, stiegen die Personalkosten auf 2,19 Millionen Franken. Die Liquiditätssituation am Ende des Jahres 2025 war kritisch: Der Verband verfügte nur noch über flüssige Mittel in Höhe von 6500 Franken. Dem standen kurzfristige Verbindlichkeiten von 2,37 Millionen Franken gegenüber. Diese Diskrepanz machte das Überleben des Verbandes unmittelbar gefährdet.

Bereits vor der Generalversammlung mussten schmerzhafte Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Die beiden Tochtergesellschaften Agro Fiduciaire SA und Maschinenring West AG wurden verkauft, um dringend benötigte Liquidität zu generieren. Der Verkauf floss dem Verband mit 700 000 Franken zugute. Verantwortliche räumten ein, dass sie diese wirtschaftlich erfolgreichen Geschäftsbereiche unter normalen Umständen behalten hätten. Die Gesellschaften wurden nach einer Bewertung an bisherige Mitarbeitende verkauft und werden unabhängig weitergeführt.

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Neue Mitgliedsbeiträge als Sanierungshebel

Zur weiteren Stärkung der Finanzen beschloss die Generalversammlung für die Jahre 2027, 2028 und 2029 einen außerordentlichen Sanierungsbeitrag. Dieser beträgt jährlich 200 Franken pro Mitgliedsbetrieb, was insgesamt 600 Franken zusätzlich zum ordentlichen Beitrag bedeutet. Bei rund 2000 Mitglieds-Betrieben rechnet Agri Fribourg mit jährlichen Mehreinnahmen von etwa 400 000 Franken. Zusätzlich werden die Beiträge der Kollektivmitglieder von bisher 10 auf 20 Franken erhöht.

Dass die Bauern nach den finanziellen Versäumnissen der Vergangenheit nochmals zur Kasse gebeten werden, sorgte für Diskussionen. Dennoch unterstützte eine deutliche Mehrheit der Delegierten das Sanierungspaket. Für die Verantwortlichen war die Zustimmung ein entscheidendes Signal an Banken, Gläubiger und mögliche Geldgeber. Zudem sollen weitere Einschnitte das Personal betreffen. Sieben Mitarbeitende mussten gekündigt werden. Heute beschäftigt Agri Fribourg noch 15 Personen mit insgesamt 10,1 Vollzeitstellen.

Weitererкурс und zukünftige Schritten

Die Rettung des Verbands kostet auch Infrastruktur. Das Gebäude an der Route de Chantemerle 37 in Granges-Paccot soll verkauft werden. Das Verbandshaus an der Nummer 41 bleibt dagegen bestehen. Francis Egger, der den Verband als externer Berater begleitet hatte, erklärte an der Medienkonferenz: Wir sind noch nicht aus der Krise heraus, aber jetzt haben wir die Mittel, um daraus herauszukommen. Ohne die Beschlüsse der Generalversammlung hätte nach seiner Einschätzung die Bilanz deponiert werden müssen.

Präsident Adrian Brügger, Interimsgeschäftsführer Robin Philipona und der für die Finanzen verantwortliche Nicolas Berset zeigten Erleichterung, da der Konkurs vorerst abgewendet ist. Die eigentliche Sanierungsarbeit steht allerdings noch bevor. Warum die Entwicklung trotz regelmäßiger Revisionen nicht früher erkannt wurde, war eine zentrale Frage. Die Verantwortlichen verwiesen auf die eingeschränkte Revision, bei der nicht sämtliche Geschäftsvorgänge im Detail überprüft wurden. Allfällige persönliche oder rechtliche Verantwortlichkeiten sind weiterhin Gegenstand laufender Abklärungen.