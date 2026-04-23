Aggression am Solothurner Hauptbahnhof: Junge Frau angegriffen und verletzt

Am Mittwochabend wurde eine junge Frau in der Nähe des Solothurner Hauptbahnhofs von einem unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Der Täter konnte festgenommen werden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwochabend, den 22. April 2026, ereignete sich in unmittelbarer Nähe des Solothurn er Hauptbahnhof s, genauer gesagt beim McDonald’s Restaurant an der Dornacherstrasse, ein beunruhigender Vorfall.

Eine junge Frau wurde dort von einem bislang unbekannten Mann angegriffen und verletzt. Der Vorfall ereignete sich gegen 21:15 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei schlug der Mann die Frau, bevor umstehende Personen eingreifen und weitere Angriffe verhindern konnten. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht in Richtung des Hauptbahnhofs.

Die Solothurner Kantonspolizei leitete umgehend Ermittlungen ein und konnte den mutmaßlichen Täter im weiteren Verlauf der Intervention festnehmen. Der Mann befindet sich derzeit in Haft, während die Polizei die Hintergründe der Tat und die genaue Identität des Täters ermittelt. Die Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Schweregrad ihrer Verletzungen ist derzeit noch unklar.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Person des Täters oder zum Ablauf der Ereignisse machen können. Insbesondere Personen, die sich zur Tatzeit in der Nähe des McDonald’s aufhielten oder den Täter auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen.

Dieser Vorfall wirft erneut Fragen nach der Sicherheit in öffentlichen Räumen auf und unterstreicht die Bedeutung einer schnellen und effektiven Reaktion der Polizei bei solchen Vorfällen. Die Kantonspolizei Solothurn betont, dass sie alles daran setzt, die Täter zu ermitteln und die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Die Ermittlungen dauern an und werden mit Hochdruck vorangetrieben. Es ist wichtig, dass sich Zeugen melden, um die Aufklärung des Falls zu unterstützen und dazu beizutragen, dass der Täter zur Rechenschaft gezogen wird.

Die Solothurner Bevölkerung ist verständlicherweise beunruhigt über diesen Vorfall, der sich mitten in der Stadt ereignet hat. Die Polizei versichert, dass sie die Situation im Griff hat und alles unternimmt, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es werden verstärkte Präsenz zeigen und die Anwohner über die Ermittlungen auf dem Laufenden halten. Die genauen Motive des Täters sind derzeit noch unbekannt.

Die Polizei geht jedoch davon aus, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelte, sondern um einen gezielten Angriff auf die junge Frau. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, die Beziehung zwischen dem Täter und dem Opfer zu klären und die Hintergründe des Angriffs zu ermitteln. Die Solothurner Kantonspolizei appelliert an die Bevölkerung, wachsam zu sein und verdächtige Beobachtungen umgehend zu melden. Nur durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung kann die Sicherheit in der Stadt gewährleistet werden.

Der Vorfall zeigt auch, wie wichtig es ist, dass es in öffentlichen Räumen ausreichend Beleuchtung und Überwachung gibt, um potenzielle Täter abzuschrecken und die Aufklärung von Straftaten zu erleichtern. Die Stadt Solothurn wird nun prüfen, ob die Sicherheitsvorkehrungen in der Umgebung des Hauptbahnhofs und des McDonald’s Restaurants verbessert werden müssen.

Es ist wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Stadt sicher fühlen können und dass die Polizei in der Lage ist, schnell und effektiv auf Vorfälle wie diesen zu reagieren. Die Aufklärung des Falls hat höchste Priorität, und die Polizei wird alle verfügbaren Ressourcen einsetzen, um den Täter zu ermitteln und vor Gericht zu bringen.

Die Solothurner Bevölkerung kann sich darauf verlassen, dass die Polizei alles in ihrer Macht Stehende tut, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen





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