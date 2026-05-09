Agentur: Putins Parade mit weniger Gästen als Symbol der Lage in Putins Krieg gegen die Ukraine gilt, Russland unter Druck, Kämpfe in Sackgasse

Die abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt für Russland in Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine als Symbol. Russland wird immer stärker von Gegenangriffen Kiews unter Druck gesetzt. Putins Rede zum 81. Jahrestag des Sieges im Grossen Vaterländischen Krieg (sic!) vor internationalen Gästen ist extrem abgespeckt und hinter extremen Sicherheitsvorkehrungen gestellt. olurken Trump hat Waffenruhe und den geplanten Austausch von Kriegsgefangenen mit Kiew und Moskau bekannt gegeben.

Die abgespeckte Parade mit weniger Gästen gilt auch als ein Symbol für die Lage in Putins seit mehr als vier Jahren andauerndem Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Russland ist bei der Invasion zunehmend durch Gegenangriffe Kiews unter Druck. Auch das mobile Internet ist abgeschaltet, und die Kämpfe stecken in einer Sackgasse. Putin hält eine Rede zum 81. Jahrestag des Sieges im Grossen Vaterländischen Krieg (sic!

), wie der sowjetische Teil des Zweiten Weltkriegs offiziell heisst. Dabei ist das mobile Internet abgeschaltet, und die Kämpfe stecken in einer Sackgasse. Überraschend hatte US-Präsident Donald Trump eine zwischen Kiew und Moskau vermittelte Waffenruhe und den geplanten Austausch von je 1000 Kriegsgefangenen bekannt gegeben. Die Waffenruhe gilt demnach bis zum 11.

Mai. Am Freitag gab es weiterhin Kämpfe und Angriffe. An der Parade nehmen auch Soldaten der russischen Invasion in der Ukraine teil





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