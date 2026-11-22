Die zehn Mitgliedskirchen der AGCK haben die neue Charta Oecumenica ratifiziert. Das Dokument adressiert Migration, Technologien und Missbrauch als verbindliche Selbstverpflichtung.

Die zehn Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz haben die überarbeitete Charta Oecumenica formell ratifiziert. Diese wichtige Entscheidung wurde am Samstag durch einen gemeinsamen Festgottesdienst in der Stiftskirche von Neuenburg unterstrichen, der die Einigkeit der Konfessionen sichtbar machte. Die Kirchen verstehen diese Charta als zentrales Dokument, das Leitlinien und Selbstverpflichtungen für das ökumenische Zusammenleben formuliert.

Aktualisierung der europäischen Leitlinien von 2025

Die aktuelle Fassung der Charta Oecumenica ersetzt die ursprüngliche Version aus dem Jahr 2001, die zuvor im Jahr 2005 von den Schweizer Kirchen in Saint-Ursanne im Kanton Jura verabschiedet worden war. Die zweite Ausgabe des Dokuments wurde im November 2025 offiziell in Rom von der Konferenz Europäischer Kirchen und dem Rat der Europäischen Bischofskonferenzen unterzeichnet. Diese Aktualisierung war notwendig, da sich die ökumenischen Entwicklungen in Europa kontinuierlich voranschritten und neue Herausforderungen entstanden sind.

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Neue Kapitel zu Flucht, Frieden und Technologie

Die aktualisierte Charta enthält spezifisch neue Kapitel, die sich mit drängenden gesellschaftlichen Themen befassen. Besonders hervorgehoben werden dabei Fragen im Umgang mit Jugendlichen, die Förderung von Frieden und Versöhnung, sowie die Unterstützung für Migranten und Flüchtlinge. Ein weiterer trọngpunkt der Neuerungen ist die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen neuer Technologien auf die Gesellschaft und die Kirche. Zudem adressiert das Dokument explizit Missbrauchsfälle, die in den Kirchen aufgetreten sind, und nimmt dazu klare Positionen ein.

Selbstverpflichtung statt rechtlicher Bindung

Römisch-katholische Bischof Felix Gmür betonte in der Medienmitteilung der AGCK, dass eine solche Aktualisierung unerlässlich war. Er führte aus, dass die Kirchen mit der Unterzeichnung die Verpflichtung eingehen, dort gemeinsam hinzustehen, wo Menschen auf der Flucht sind, wo Frieden fehlt und wo die Schöpfung leidet. Die Charta Oecumenica besitzt jedoch keinen lehramtlichen oder doktrinären Charakter und ist nach kirchlichem Recht nicht rechtsverbindlich. Sie basiert vielmehr auf der freiwilligen Verpflichtung der Kirchen, entsprechend gemeinsam zu handeln.

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Dialog, Bildung und gemeinsame Verantwortung

Rita Famos, Präsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, hob die Bedeutung einer gemeinsamen christlichen Stimme hervor. Sie betonte, dass diese Einheit insbesondere in einer Zeit, in der Religion politisch vereinnahmt werde, wichtiger denn je sei. Die Kirchen verpflichten sich zur Zusammenarbeit im Gottesdienst, in der Bildung, im Dialog und im Leben der Gemeinschaften. Dies gilt als essenziell, um eine gemeinsame Verantwortung für Europa zu übernehmen und glaubwürdiges Zeugnis abzulegen.

Die zehn unterzeichnenden Kirchen im Überblick

Zu den zehn Unterzeichnern und Unterzeichnerinnen, die sich für die Charta entschieden haben, gehören die Kirche von England, die Evangelisch-methodistische Kirche, die Neuapostolische Kirche der Schweiz, die Serbisch-Orthodoxe Kirche, die Evangelisch-Lutherischen Kirchen in der Schweiz, die Heilsarmee, die Christkatholische Kirche der Schweiz, die Römisch-Katholische Kirche in der Schweiz, die Evangelisch-Reformierte Kirche der Schweiz und das Ökumenische Patriarchat. Diese breite Allianz zeigt die Stärke der ökumenischen Bewegung in der Schweiz und deren Engagement für die genannten gesellschaftlichen Aufgaben.