Afonso Moreira erzielt das 1:0 für Bayer 04 Leverkusen. Die Werkself dominiert das Spiel gegen SC Paderborn 07 mit zahlreichen Torschussversuchen.

Afonso Moreira erzielt in der Partie zwischen Bayer 04 Leverkusen und SC Paderborn 07 den Führungstreffer zum 1:0. Der Angreifer nutzt einen Steilpass von Malik Tillman, um aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuß in die Tormitte zu treffen. Damit führt die Werkself im laufenden Spiel deutlich, nachdem sie zuvor bereits mehrere gefährliche Chancen herausspielte, die jedoch vom Torhüter gehalten oder am Tor vorbeigingen.

Dominanz durch Aleix García und Malik Tillman

Die Offensive von Bayer 04 Leverkusen wurde maßgeblich von Aleix García und Malik Tillman gesteuert, die durch präzise Pässe die Räume öffneten. Aleix García bereitete den ersten großen Moment vor, indem er Afonso Moreira einen Steilpass zuspielte, dessen Schuss jedoch links oben vom Torwart pariert wurde. Direkt im Anschluss folgte eine Flanke von Aleix García, die Nathan Tella zum Kopfball aus der Strafraummitte bewegte, aber die Kugel ging links am Tor vorbei.

Also read Faustschlag gegen den Kopf am Boden: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ajoie-Stürmer Daniel Carr

Auch nach dem Führungstreffer blieb Bayer 04 Leverkusen spielbestimmend. Malik Tillman setzte mit einem Steilpass erneut eine effektive Aktion in Gang, die Afonso Moreira schließlich zum 1:0-Netzfund führte. Zuvor hatte Tillman bereits die Vorlage für einen Schuss aus dem linken Sechzehner von Afonso Moreira geliefert, der jedoch knapp links am Tor vorbeiflog. Die Kombinationsspiele zeigten eine hohe Offensivintensität auf Seiten der Leverkusener.

Torwartparaden und verpatzte Chancen

SC Paderborn 07 sah sich mit einer Serie von Torchancen konfrontiert, die das Tor von Bayer 04 Leverkusen bedrohten. Patrik Schick versuchte es mit einem Kopfball aus der Strafraummitte, der jedoch über das Tor flog. Später scheiterte auch ein Versuch von Patrik Schick mit dem linken Fuß aus der Mitte des Strafraums, wobei der Torwart die Kugel sicher in der Mitte des Kastens hielt.

Advertisement

Equi Fernández scheiterte bei einem Versuch von rechts aus spitzem Winkel, da der Torwart den Schuss rechts unten parieren konnte. Nathan Tella hatte mit einem Schuss von rechts im Strafraum ebenfalls kein Glück, als die Kugel in der Mitte des Kastens gehalten wurde. Patrik Schick hatte zudem noch einmal eine Flanke von Afonso Moreira vor sich, scheiterte aber abermals am Keeper.

Weitere Akteure und taktische Einbindung

Weitere Spieler von Bayer 04 Leverkusen waren in den Angriffshandlungen involviert. Jarell Quansah versuchte einen Kopfball aus der Strafraummitte, der jedoch rechts am Tor vorbeiflog. Die Vorlage hiervoor stammte von Miguel Gutiérrez, der nach einer Ecke eine Flanke einschickte. Diese Aktion unterstrich die Vielfalt der Angriffsvarianten, die Leverkusen gegen das Paderborner Verteidigungssystem spielte.

Malik Tillman selbst scheiterte bei einem Kopfballversuch links im Fünfmeterraum, nachdem Aleix García ihn mit einer Flanke bediente. Der Torwart hielt den Ball in der Mitte des Kastens. Diese Serie von Aktionen verdeutlicht, dass Bayer 04 Leverkusen nicht nur auf einen einzigen Torschützen setzte, sondern das gesamte offensive Potenzial nutzte, um das Tor von SC Paderborn 07 zu finden.

Spielverlauf und Ausblick

Nach dem 1:0 durch Afonso Moreira kontrollierte Bayer 04 Leverkusen weiterhin das Geschehen. Die zahlreichen Schüsse und Kopfballversuche zeigten die Überlegenheit der Leverkusener. SC Paderborn 07 fand keine Antwort auf die Druckwelle, wobei die Defensive unter der Genauigkeit der Steilpässe von Malik Tillman und den Flanken von Aleix García litt. Das Spiel entwickelte sich zu einer Vorzeigepartie für die Offensivstruktur von Bayer 04 Leverkusen.

Advertisement

Der Führungstreffer von Afonso Moreira markierte den Wendepunkt, der die Partie klar zugunsten der Werkself entschied. Trotz der vielen gehaltenen Bälle und vorbeigeschossenen Bälle blieb die Konzentrationsfähigkeit auf Seiten Leverkusens erhalten. SC Paderborn 07 stand vor der großen Herausforderung, die Führung aufzuholen, was angesichts der vielen Torchancen der Leverkusener als extrem schwierig erschien. Das Spiel ging nach dem ersten Tor und der weiteren Ballkontrolle seiner Weiter.