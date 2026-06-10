Afghanistan wirft Pakistan Luftangriffe vor - mindestens 13 Tote

Die Taliban-Regierung in Afghanistan beschuldigt Pakistan, bei neuen Luftangriffen auf Grenzprovinzen 13 Zivilisten getötet zu haben, darunter elf Kinder. Die Spannungen zwischen beiden Ländern bleiben hoch.

Die Spannungen zwischen Afghanistan und Pakistan haben sich am Mittwoch weiter verschärft. Die afghanische Taliban -Regierung wirft Pakistan erneute Luftangriffe auf ihr Staatsgebiet vor, bei denen mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen sein sollen.

Der Sprecher der afghanischen Taliban, Sabihullah Mudschahid, erklärte, dass die Angriffe die östlichen Provinzen Chost, Kunar und Paktika getroffen hätten. Unter den Toten seien elf Kinder, eine Frau und ein älterer Mann gewesen. 14 weitere Menschen seien verletzt worden. Von pakistanischer Seite gab es zunächst keine offizielle Stellungnahme zu den Vorwürfen. Die afghanische Regierung verurteilte die mutmaßlichen Angriffe auf das Schärfste und drohte mit Vergeltung.

Seit Monaten liefern sich beide Länder schwere Grenzgefechte, bei denen seit Ende Februar Hunderte Menschen ums Leben gekommen sind. Auslöser war ein grenzüberschreitender Angriff Afghanistans auf Pakistan als Reaktion auf pakistanische Luftangriffe innerhalb Afghanistans. Pakistan wirft Afghanistan vor, extremistische Gruppen zu beherbergen, die tödliche Anschläge in Pakistan verüben. Dazu gehört insbesondere die pakistanische Taliban-Miliz Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP).

Die Gruppe ist von den afghanischen Taliban organisatorisch getrennt, aber mit ihnen verbündet. Die afghanischen Taliban bestreiten, der TTP Unterschlupf zu gewähren. Die Vorwürfe aus Islamabad weist Kabul regelmäßig zurück. Die anhaltenden Konflikte belasten nicht nur die bilateralen Beziehungen, sondern haben auch humanitäre Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in den Grenzregionen.

Beide Seiten haben in den letzten Wochen ihre militärischen Aktivitäten verstärkt. Die afghanische Taliban-Regierung, die seit ihrer Machtübernahme im Jahr 2021 nach dem Abzug internationaler Truppen international weitgehend isoliert ist, sucht nach Wegen, ihre Souveränität zu wahren. Pakistan hingegen fürchtet eine Destabilisierung seiner eigenen Sicherheitslage durch grenzüberschreitenden Terrorismus. Menschenrechtsorganisationen haben beide Seiten aufgefordert, die Gewalt zu beenden und den Schutz von Zivilisten zu gewährleisten.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge, insbesondere im Hinblick auf die humanitäre Krise in Afghanistan





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Afghanistan Pakistan Luftangriffe Taliban Grenzkonflikt

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