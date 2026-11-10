Affäre am Bundesgericht: Donzallaz und van de Graaf im Fokus der Politik

Die Beziehung der Bundesrichter Yves Donzallaz und Beatrice van de Graaf erschüttert das Bundesgericht. Die SVP-Kritik wirft Fragen zur Gewaltenteilung auf.

Eine Beziehung zwischen der Bundesrichterin Beatrice van de Graaf und dem Bundesrichter Yves Donzallaz hat eines der grössten Dramen in der Geschichte des Bundesgericht s ausgelöst. Der Fall beschäftigt inzwischen auch das Parlament, denn die Richterwahlen stehen dort an. Die Politikredaktoren Fabian Kohler, Priscilla Imboden und Lukas Häuptli ordnen die Vorgänge im Podcast " Sondersession" von Republik ein.

Im Zentrum steht die Frage, wie die Verbindung der beiden Richter zu bewerten ist. Die Podcast-Runde fragt, ob es sich um eine Affäre, eine Liebesbeziehung oder um eine sogenannte dauerhafte Lebensgemeinschaft handelte. Laut den Moderatoren geht es dabei auch um einen Angriff auf die Gewaltenteilung.

Also read Die Schweiz und die AfD: Politische, persönliche und finanzielle Verbindungen

Der Weltwoche-Artikel als Auslöser der Affäre

Der Auslöser der Affäre war ein Artikel in der "Weltwoche" vom letzten April. Verfasst hat ihn der ehemalige SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, und er behandelte die Beziehung der beiden Richter am Bundesgericht.

Der Text enthielt nach Angaben der Podcast-Runde viele, teils fast intime Details. Mörgeli schrieb unter anderem, die beiden hätten unvorsichtigerweise aus demselben Glas getrunken. Zudem soll er beschrieben haben, dass sie am Abend zusammen einen Spaziergang mit einem Hund unternahmen.

Advertisement

Mörgeli soll für diese Schilderungen auch Bildbeweise angeführt haben. Fabian Kohler wies im Gespräch darauf hin, dass ihn gerade diese Quelle des Wissens interessiere, da nicht klar sei, woher der Autor die Details kenne.

Stellungnahmen der Podcast-Runde und der SVP

Die Moderatoren betonen, dass die Öffentlichkeit in den vergangenen Monaten viel über die Nähe der beiden Richter erfahren habe. Fabian Kohler beschrieb den Fall als Mischung aus Soap und Krimi, mit versteckter Kamera im Gebüsch und anschliessend viel bösem Blut.

Die SVP wirft Bundesrichter Yves Donzallaz nach Darstellung der Runde vor, nicht in ihrem Sinne geurteilt zu haben. Zudem habe er die Versuche der Volkspartei, auf die Justiz Einfluss zu nehmen, öffentlich angeprangert. Die Podcast-Runde sieht darin den eigentlichen politischen Kern der Affäre.

Priscilla Imboden und Lukas Häuptli stellen zudem die grundsätzliche Frage, wie eng die Verbindungen zwischen der Partei und dem Gericht sind. Sie fragen, ob solche Verbindungen die Richter beeinflussbar machen könnten.

Advertisement

Folgen für das Bundesgericht und die Richterwahlen

Das Bundesgericht hat letzte Woche entschieden, dass die beiden Richter mehr als eine Affäre hatten. Dieser Befund hat nach Einschätzung mancher Beobachter Auswirkungen auf die Justiz, wie die Podcast-Runde berichtet.

Einige Stimmen sprechen von der grössten institutionellen Krise am Bundesgericht überhaupt. Gleichzeitig steht die Politik unter Druck, weil die Richterwahlen im Parlament anstehen und die Affäre dort direkt berührt wird.

Für das Publikum bleibt auch das Podcast-Format selbst ein Thema. Die Redaktion bietet die Folge testweise mit einem Transkript an. Im November will sie entscheiden, ob dieses Angebot beibehalten und auf andere Podcasts ausgeweitet wird.

Das Transkript wurde mithilfe von Spracherkennungssoftware erstellt, mit dem Sprachmodell Claude Opus 5.5 bearbeitet und punktuell von der Redaktion überprüft. Es kann vereinzelt Ungenauigkeiten enthalten, weshalb für Zitate die Audioversion massgeblich ist.