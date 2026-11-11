Eine neue Studie zeigt, dass AfD-Anhänger in Deutschland die toleranteste Gruppe gegenüber politisch Andersdenkenden sind, während andere Parteien deutlich weniger tolerant sind.

Eine aktuelle Umfrage unter 2281 Personen aus ganz Deutschland legt offen, dass AfD-Anhänger die toleranteste Gruppe gegenüber politisch Andersdenkenden darstellen. Das Ergebnis der Befragung, die zwischen dem 19. und 27. Oktober durchgeführt wurde, zeigt, dass 73 Prozent der AfD‑Wähler nicht damit einverstanden sind, sich von Menschen mit anderen politischen Ansichten abzugrenzen.

Messung der Toleranz und der Meinungsbasis

Die Befragung untersuchte, ob die Zuhörer der These glaubten: "Mit Menschen, die politisch ganz anders denken als ich, möchte ich so wenig wie möglich zu tun haben." Während nur 19 Prozent der AfD‑Wähler dieser These zustimmten, sagten 94 Prozent der gesamten Befragten zu, dass ein Austausch zwischen verschiedenen Meinungen wichtig sei.

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Im Vergleich dazu stimmten 35 Prozent der SPD‑Wähler der These zu, wodurch die SPD‑Daten die nächste Position in Sachen Abgrenzungsbereitschaft einnehmen. Die Umfrage weist zudem aus, dass gerade in Ostdeutschland, bei Menschen mit einfachem Schulabschluss und bei Haushaltskreisläufen unter dem Median eher kritische Sichtweisen bezüglich der Demokratie geäußert werden.

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Reaktion der AfD und ihrer Führung

Partei-Chefin Alice Weidel präsentierte sich auf einem Infostand in Oranienbaum, dem Marktplatz von Sachsen-Anhalt, während Ulrich Siegmund, AfD-Sachsen-Anhalt, mit einer Besucherinnen engagierte Teilnehmer. Die AfD betonte, dass die Studie einer Parte ="nicht die Einigkeit aller Mitglieder widerspiegelt, sondern den allgemeinen Senkrechtblick auf Toleranz darstellt.

Auswirkungen auf die deutsche Politik

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die AfD im Vergleich zu anderen Parteien am wenigsten dazu neigt, sich von politisch Andersdenkenden abzugrenzen. Dieser Befund könnte Auswirkungen auf die Kooperationsbereitschaft innerhalb des Bundestags haben und würde die Debatte über die politische Kultur in Deutschland verstärken. Von den Befragten wurde zwar die Zufriedenheit mit dem aktuellen politischen System kritisch bewertet, jedoch zeigten sich Baustellen für einen Dialog, der beide Seiten vorantreiben kann.