AfD-Politiker Alexander Gauland krankheitsbedingt im Bundestag eingeschränkt

AfD-Mitgründer Alexander Gauland nimmt aufgrund einer Krebsdiagnose nur noch eingeschränkt am Bundestag teil. Sein Büro bestätigte die schweren Gesundheitsprobleme des Ehrenvorsitzenden.

Der AfD-Mitgründer Alexander Gauland nimmt aufgrund einer schweren Krebsdiagnose derzeit nur noch eingeschränkt an den Sitzungen des deutschen Bundestag s teil. Sein Büro hat diese Information durch den Büroleiter Marco Wall bestätigt, nachdem das Nachrichtenportal Tag24 zuvor entsprechende Berichte veröffentlicht hatte. Die Gesundheit des 85-jährigen Politikers hat sich in letzter Zeit deutlich verschlechtert, was ihn in seiner politischen Tätigkeit stark einschränkt.

Gesundheitszustand verhindert regelmäßige Anwesenheit

Alexander Gauland ist zurzeit medizinisch nicht in der Lage, regelmäßig an den Plenarsitzungen und den entsprechenden Ausschusssitzungen teilzunehmen. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Parteichefs hängt maßgeblich vom Verlauf seiner aktuellen Chemotherapie ab. Seine Teilnahme an den parlamentarischen Arbeiten wird von der Verträglichkeit der medizinischen Behandlung bestimmt, was zu erheblichen Ausfällen in seiner Anwesenheitsliste führt.

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Die Belastung durch die Krebserkrankung wirkt sich massiv auf seinen täglichen Lebensalltag aus. Aufgrund der gesundheitlichen Einschränkungen arbeitet Alexander Gauland derzeit ausschließlich von zu Hause aus. Dies bedeutet, dass seine Präsenz im Berliner Regierungsviertel nicht mehr selbstverständlich ist, sondern streng von seiner physischen Verfassung abhängt. Die Familie und das Umfeld des Politikers gehen mit großer Zurückhaltung über die Details der Erkrankung um.

Partei reagiert mit Trauer und Respekt

Bernd Baumann, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, hat sich in Berlin nachdrücklich zur Lage geäußert. Er bezeichnete die Meldung als mit der größten Erschütterung zur Kenntnis genommen. Baumann würdigte Alexander Gauland als einen der zentralen Pfeiler und mutigen Menschen, die maßgeblich zur Gründung der Alternative für Deutschland beigetragen haben. Der Respekt vor dem Lebenswerk des Parteigründers steht im Vordergrund der öffentlichen Statements der Fraktion.

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Bernd Baumann erinnerte an die eiserne Disziplin, mit der Alexander Gauland selbst in schwersten Phasen noch im Bundestagsplenum saß. Die Anwesenheit des Politikers war damals ein Zeichen seiner Stärke, obwohl man bereits bemerkte, dass es ihm gesundheitlich nicht gut ging. Die konkrete Erkrankung war der Partei und dem Umfeld bis vor Kurzem nicht bekannt, da Gauland seine Probleme nicht nach außen getragen hat. Diese Information ist nun erst deutlich geworden.

Innerhalb der Partei herrscht die Hoffnung vor, dass Alexander Gauland von seiner Krebserkrankung genesen wird. Bernd Baumann betonte die Bedeutung des Politikers für die historische Entwicklung der AfD. Der Respekt vor seiner Leistung wird auch weiterhin als grundlegend für das Ansehen der Partei angesehen. Die Mitglieder der Fraktion hoffen auf eine schnelle Besserung des Gesundheitszustandes ihres prominenten Mitglieds.

Medizinische Situation und chirurgische Eingriffe

Der Büroleiter Marco Wall gab gegenüber Tag24 indirekt bekannt, dass Alexander Gauland bereits dreimal operiert werden musste. Diese chirurgischen Eingriffe sind Teil der laufenden Behandlung gegen die Krebserkrankung. Die Anzahl der Operationen unterstreicht die Schwere der medizinischen Lage, auch wenn keine detaillierten klinischen Daten veröffentlicht wurden. Die Belastung für den 85-Jährigen ist entsprechend hoch.

Trotz der schwierigen Situation hegt Alexander Gauland die Hoffnung, wieder an zukünftigen Sitzungsterminen im Bundestag teilnehmen zu können. Die Teilnahmebereitschaft besteht weiter, ist jedoch an die Genesung geknüpft. Die medizinischen Maßnahmen werden fortgeführt, um die Lebensqualität und die Arbeitsfähigkeit des Politikers zu erhalten. Die Partei unterstützt ihn in dieser Phase mit vollem Rückhalt.

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Politische Karriere und aktueller Status

Alexander Gauland war maßgeblich an der Gründung der AfD beteiligt und diente später als Parteivize. Von 2017 bis 2019 übernahm er sogar die Funktion des AfD-Chefs. In der aktuellen Konstellation ist er als Ehrenvorsitzender der Partei und der Fraktion tätig. Diese Position spiegelt seine historische Bedeutung für die politische Formation wider.

Der gebürtige Sachse hatte vor der Bundestagswahl im Jahr 2025 ursprünglich seinen Rückzug aus der aktiven Politik angekündigt. Diese Entscheidung wurde jedoch revidiert, und er trat dennoch noch einmal an. In seiner Heimatstadt hatte er sich für die Wählerstimmen beworben, was seine anhaltende politische Präsenz unterstrich. Sein Engagement war auch in dieser späten Phase noch erkennbar.

Die Kombination aus Alter, Krankheit und der hohen Belastung durch die Therapie stellt eine enorme Herausforderung dar. Das Umfeld von Alexander Gauland beobachtet die Entwicklung sehr genau. Die politischen Kollegen in Berlin und der Fraktion warten auf eine Stabilisierung der Gesundheit, um die Zusammenarbeit im Parlament fortsetzen zu können. Die Zukunft der Teilhabe bleibt abhängig vom weiteren Behandlungsverlauf.