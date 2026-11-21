Kritik an der AfD nach der Nominierung von Thomas Berthold. Der Artikel analysiert den internen Auswahlprozess, fehlende strategische Planung und die verpasste symbolische Chance gegen Ilse Aigner.

Die Alternative für Deutschland (AfD) sieht sich nach der Nominierung von Thomas Berthold als Kandidat für das Amt des Bundespräsident en starker interner und externer Kritik ausgesetzt. Das Vorgehen der Partei bei der Auswahl wird als strategischer Fehler und Zeichen mangelnder Professionalität gewertet. Kritiker bemängeln, dass die AfD trotz ihrer aktuellen politischen Stärke noch immer in altbekannte Muster der Unentschlossenheit und schlechter Planung verfällt.

Scheitern des Auswahlprozesses bei der AfD

Der Prozess der Kandidatennominierung verlief chaotisch und wirkte auf Beobachter wie ein Elfmeter, bei dem die eigenen Spieler das Tor räumen, während sie schießen. Die Idee, den unbesetzten Fußballer Thomas Berthold ins Rennen zu schicken, ging offenbar ausschließlich vom Co-Chef Tino Chrupalla aus. Es gab keine breitere interne Debatte oder seriöse Prüfung der Alternativen. Diese einseitige Initiative führte dazu, dass andere Parteikader und insbesondere die Ko-Vorsitzende Alice Weidel der Wahl keine große strategische Bedeutung beimessen. Die Konsequenz war eine Kandidatur, die weder die Stärke der Partei repräsentierte noch ihre Chancen maximieren konnte.

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Weidel und Parteikader ignorieren Symbolkraft

Alice Weidel und andere führende Köpfe der AfD zeigten Desinteresse an der Qualität des Kandidaten. Man ging davon aus, dass ein eigener Kandidat auf Grund der Sitzverteilung in der Bundesversammlung ohnehin keine realen Gewinnchancen habe. Diese Haltung wurde jedoch als kurzsichtig kritisiert, da das Amt des Bundespräsidenten immense symbolische Kraft besitzt. Mit einem breit vermittelbaren und seriösen Kandidaten hätte die AfD die Möglichkeit gehabt, Stimmen von der Union und den Grünen abspenstig zu machen. Stattdessen wurde eine Chancenausstrahlung verpasst, die politische Anerkennung hätte steigern können.

Vergleich mit Ilse Aigner und CDU-Strategie

Während die AfD nach innen zerstritten wirkte, drängten sich die etablierten Altparteien CDU, SPD und Grünen mit großer Entschlossenheit hinter die Kandidatur von Ilse Aigner. Für die Kritiker der AfD war das Vorgehen der Blauen ein Armutszeugnis für die deutsche Parteienlandschaft. Die CDU setzte auf eine etablierte Figur, während die AfD einen weitgehend unbekannten Sportler nominierte. Die Frage, warum kein anderer Name in Frage kam, wurde als Zeichen mangelnder Reserven in der eigenen Reihen gewertet. Die Opposition profitierte von der Selbstsabotage der AfD, anstatt sich einer ernsthaften Herausforderung stellen zu müssen.

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Strategische Fehlentscheidung für die AfD

Die Nominierung von Thomas Berthold wird als verpasste Chance gesehen, der AfD mehr seriöses Ansehen zu verschaffen. Die aktuelle Erfolgssträhne der Partei basiert weniger auf eigener Strahlkraft oder einer überzeugenden Agenda, sondern stärker auf dem Versagen der anderen Parteien. Durch den fehlerhaften Prozess riskiert die AfD, ihr Profil als Opposition weiterhin zu verwässern. Solche taktischen Fehler sollten der Partei nicht mehr unterlaufen, wenn sie ernsthaft um politische Macht ringen will. Der aktuelle Kandidat gilt als unspektakulär im Vergleich zu früheren Erfolgen im deutschen Sport.

Ausblick auf die kommende Bundesversammlung

Trotz der hohen Symbolkraft der Wahl fehlen Thomas Berthold die erforderlichen politischen Verbindungen und die öffentliche Unterstützung, um Einfluss zu nehmen. Die Bundesversammlung bleibt ein elitärer Kreis, in dem parteiliche Loyalitäten wichtiger sind als individuelle Kompetenz. Die AfD muss nun intern prüfen, wie sie bei zukünftigen Wahlen besser aufstellt. Eine professionelle Struktur, die auch unwahrscheinliche Szenarien durchspielt, ist unerlässlich. Nur so kann vermieden werden, dass die Partei erneut durch interne Unklarheiten Aufmerksamkeit verliert und ihre politische Wirkung untergräbt.