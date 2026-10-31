AFC Bournemouth besiegt Leeds United mit 2:0

Der AFC Bournemouth gewinnt das Heimspiel gegen Leeds United verdient mit 2:0. Evanilson und Amine Adli erzielten die Tore für die Gastgeber.

Der AFC Bournemouth hat das Heimspiel gegen Leeds United mit 2:0 gewonnen und damit einen verdienten Sieg eingefahren. Die Gastgeber bestimmten über weite Strecken das Geschehen und nutzten ihre gefährlichen Offensivaktionen konsequent aus.

Die Partie entwickelte sich vor allem in den Strafräumen spannend, während das Mittelfeld oft von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen durch Fouls geprägt war. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen 1:0-Führung für die Hausherren. Den Treffer erzielte Evanilson, der aus der Mitte des Strafraums mit dem rechten Fuss unten rechts einschoss. Vorbereitet hatte den Treffer Justin Kluivert, der den Ball präzise in den Lauf des Stürmers gespielt hatte.

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Bournemouth dominiert Kontrolle und Freistöße

Zuvor hatten die Bournemouth-Spieler mehrere Freistöße in der eigenen Hälfte erhalten, die sie geschickt ausspielten. Leeds United war in dieser Phase um Kontrolle bemüht, konnte sich aber nur selten entscheidend durchsetzen. Anton Stach versuchte es aus der Distanz mit dem linken Fuss, der Schuss ging jedoch rechts vorbei, ein weiterer Versuch mit dem rechten Fuss flog über das Tor. James Hill kam per Kopf aus spitzem Winkel zum Abschluss, doch auch dieser Versuch wurde abgeblockt.

Auf der Gegenseite musste der Torwart von Leeds United bei einem Distanzschuss von Marcus Tavernier, der in der Mitte des Kastens gehalten wurde, eingreifen. Nico Elvedi sah in der ersten Hälfte eine Gelbe Karte wegen eines überharten Einsteigens. Nach der Partie gab der vierte Offizielle schließlich fünf Minuten Nachspielzeit bekannt, bevor der Schiedsrichter die Halbzeit beendete. Nach der Pause kamen beide Teams mit Wechseln zurück auf den Platz.

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Leeds United brachte Jean-Mattéo Bahoya für James Justin, später folgte Anton Stach für Ao Tanaka. Bei den Gastgebern ersetzte Bafodé Diakité den Außenverteidiger Adam Smith, Junior Kroupi kam für Justin Kluivert ins Spiel. Die Gäste drängten nun stärker auf den Ausgleich und hatten dabei mehrere Möglichkeiten. Dominic Calvert-Lewin verpasste per Kopf im Sechzehner knapp das Ziel, nachdem Harry Wilson eine Flanke nach einer Ecke geschlagen hatte.

Leeds verfehlt Chance auf Ausgleich

James Justin köpfte ebenfalls knapp links vorbei. Auch Harry Wilson setzte einen Schuss aus der Distanz über das Tor, und Bahoya fand in der 87. Minute mit einem Versuch aus der Distanz ebenfalls nicht den Weg ins Netz. Tyler Adams wurde auf Seiten der Gastgeber für ein überhartes Einsteigen verwarnt und musste deshalb besonders aufpassen.

Bournemouth hatte selbst ebenfalls Chancen, etwa durch Rayan, dessen Schuss aus dem Strafraum knapp am Tor vorbeiging, oder durch Justin Kluivert, dessen Abschluss geblockt wurde. Den entscheidenden Schlusspunkt setzte schließlich Amine Adli, der den zweiten Treffer für den AFC Bournemouth erzielte. Der Außenstürmer traf aus der Strafraummitte mit dem rechten Fuss unten links ins Tor. Den Treffer hatte Junior Kroupi mit einem Steilpass vorbereitet, der sich nach seiner Einwechslung als wichtige Verstärkung erwies.

Adli sichert Bournemouth den verdienten Sieg

Mit dem 2:0 war die Begegnung entschieden, und die Gastgeber konnten den Sieg vor eigenem Publikum feiern. Für Leeds United bleibt nach dem Spiel die Erkenntnis, dass die Mannschaft zwar viele Abschlüsse hatte, aber nur selten die nötige Präzision zeigte. Bournemouth hingegen konnte seine Chancen besser nutzen und zeigte sich in den entscheidenden Momenten effektiver. Der Sieg dürfte dem Team Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben, während die Gäste nach dieser Niederlage an ihrer Chancenverwertung arbeiten müssen.