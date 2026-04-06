AEW investiert 21 Millionen Franken in Wärmeverbund auf dem Mutschellen

Die AEW Energie AG errichtet auf dem Sika-Areal in Widen eine Anlage zur regionalen Wärmeversorgung. Ab 2027 profitieren Haushalte und Betriebe von erneuerbarer Wärme aus Holzhackschnitzeln. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Energiestrategie 2050.

Die AEW Energie AG tätigt eine bedeutende Investition in eine innovative Energieanlage auf dem Sika-Areal in Widen. Diese Anlage markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltiger Wärmeversorgung für die Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten. Ab dem Jahr 2027 werden sowohl Haushalte als auch Gewerbebetriebe von regional erzeugter, erneuerbarer Wärme profitieren.

Die Baubewilligung für dieses wegweisende Projekt wurde bereits im November 2025 erteilt, und nun steht die nächste Phase für den lokalen Wärmeverbund auf dem Mutschellen bevor. Der Baustart ist für die Zeit nach Ostern vorgesehen, wobei die Bauarbeiten zur Errichtung der Anlage beginnen, die zukünftig die genannten Gemeinden mit Energie versorgen wird. Der strategisch gewählte Standort für die Wärmezentrale befindet sich auf dem Areal der Sika Schweiz AG in Widen. Die AEW Energie AG, als Bauherrin des Projekts, investiert in dieses Unterfangen rund 21 Millionen Schweizer Franken. Eine detaillierte Visualisierung des Projekts wurde von der Bark Architekten AG aus Widen erstellt, um die zukünftige Gestaltung und Funktionalität der Anlage zu veranschaulichen. \Das Herzstück der Anlage bildet die hochmoderne Wärmezentrale, die primär auf eine leistungsstarke Holzschnitzelfeuerung mit einer beeindruckenden Leistung von 3200 kW setzt. Diese umweltfreundliche Technologie wird durch eine Wärmepumpe ergänzt, die für eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energiequellen sorgt. Zusätzlich wird ein Ölkessel für die Abdeckung von Spitzenlasten bereitgestellt, um eine zuverlässige Wärmeversorgung zu gewährleisten. Ein weiteres wichtiges Element des Systems ist eine sogenannte Power-to-Heat-Anlage mit einer Leistung von 600 kW, die zur Stabilisierung des Stromnetzes beiträgt. Die Holzhackschnitzel, die als Brennstoff für die Anlage dienen, stammen aus regionaler, nachhaltiger Waldwirtschaft, insbesondere vom Forstbetrieb Mutschellen, was die lokale Wertschöpfung fördert und gleichzeitig ökologische Nachhaltigkeit unterstützt. Für zukünftige Erweiterungen und eine kontinuierliche Steigerung der Energieeffizienz ist bereits Platz für eine zusätzliche Holzschnitzelfeuerung mit einer Leistung von 1600 kW vorgesehen. Die offizielle Inbetriebnahme der Anlage ist für das Jahr 2027 geplant, was einen wichtigen Meilenstein für die Energieversorgung der Region darstellen wird. \Der geplante Wärmeverbund wird eine beachtliche Anschlussleistung von rund 5800 kW erreichen und jährlich etwa 12,2 Millionen kWh Wärme liefern. Dies ermöglicht die zuverlässige Versorgung von öffentlichen und privaten Liegenschaften in den Gemeinden Widen, Berikon und Rudolfstetten mit sauberer Energie. Durch diese Umstellung auf erneuerbare Energien lassen sich jährlich rund eine Million Liter Heizöl einsparen, was zu einer deutlichen CO₂-Reduktion von etwa 2800 Tonnen führt und einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die Wärmeversorgung wird zu mindestens 90 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen, was die Nachhaltigkeit des Projekts unterstreicht. Die Realisierung dieses Projekts erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Gemeinden, der Sika Schweiz AG sowie weiteren wichtigen Partnern. Mit der Inbetriebnahme im Jahr 2027 wird eine neue Ära der nachhaltigen Wärmeversorgung auf dem Mutschellen eingeläutet, wie die AEW in einer aktuellen Medienmitteilung betont. Der weitere Ausbau des Wärmenetzes und die schrittweise Erschließung neuer Kundenanschlüsse werden etappenweise erfolgen. Dieses Projekt leistet somit einen wichtigen Beitrag zur Energiestrategie 2050 und zeigt das Engagement der AEW Energie AG für eine zukunftsfähige und umweltfreundliche Energieversorgung in der Region





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