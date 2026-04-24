Advanced Micro Devices Inc.: Experte sieht enormes Wachstumspotenzial

Unser Börsenexperte François Bloch analysiert die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. und prognostiziert ein starkes Wachstum bis 2028. Trotz der bereits hohen Performance empfiehlt er den Kauf der Aktie.

In seinem täglichen Börse n-Blog «Money» beleuchtet unser Experte François Bloch eine interessante Aktie , sei es eine vielversprechende oder eine schwächelnde. Heute steht Advanced Micro Devices Inc. im Fokus.

Die allgemeine Marktlage zeigt einen SMI über dem Niveau von 11'444 (aktuell bei 13'151), während die US-Wertschriftenmärkte um 0.41 % gefallen sind. Es wird erwartet, dass die Zinsen in den USA bis Mitte 2026 gesenkt werden. Gold hat die Marke von 2’560 US-Dollar pro Unze überschritten (aktuell bei 4’681 US-Dollar), und Öl verzeichnet einen Preisanstieg (aktuell bei 97.49 US-Dollar). Apple (Börsensymbol: AAPL US) zeigt eine positive Entwicklung mit gedeckten Calls, deren Einsatz empfohlen wird.

Advanced Micro Devices, Inc. ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Halbleitern und Mikroprozessoren. Das Produktportfolio umfasst Prozessoren, Chips, Grafikkarten, Verbindungsprodukte und Adapter, die hauptsächlich in Computern, Servern, Workstations, Smartphones und Spielkonsolen eingesetzt werden. Geografisch verteilt sich der Nettoumsatz wie folgt: Vereinigte Staaten (32,8 %), China (22,4 %), Taiwan (15 %), Singapur (12,4 %) und andere Regionen (17,4 %). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 31'000 Mitarbeiter.

Trotz der bereits beeindruckenden Performance der Aktie in den letzten drei Jahren mit einer Rendite von +223.2 % empfiehlt unser Experte den Erwerb der AMD-Papiere (Börsensymbol: AMD US). Er beobachtet das Unternehmen mit Sitz in den USA seit längerem und prognostiziert eine deutliche Steigerung des Buchwerts je Aktie von 34.63 US-Dollar im Jahr 2023 auf 62.17 US-Dollar bis 2028.

Auch das Betriebsergebnis (EBIT) soll sich von 4,854 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 auf voraussichtlich 29,022 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028 erhöhen. Diese positiven Aussichten deuten darauf hin, dass Advanced Micro Devices, Inc. gut positioniert ist, um in den nächsten fünf Jahren eine überdurchschnittliche Rendite im Vergleich zum S&P 500 Index zu erzielen. Tatsächlich ist die Aktie in den letzten 12 Monaten um 223.2 % gestiegen, während der S&P 500 Index im gleichen Zeitraum lediglich um 31.4 % zulegen konnte.

Advanced Micro Devices, Inc. agiert in der obersten Liga der Halbleiterindustrie und hat in den letzten fünf Jahren eine beeindruckende Wertsteigerung von 263.9 Prozent erzielt. Der Experte betont, dass er selbst nicht aktiv in die besprochenen Titel investiert ist. Anleger, die die hier präsentierten Börsentipps umsetzen, handeln auf eigenes Risiko. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für eventuelle Verluste.

Die Analyse basiert auf fundierten Modellen und Prognosen, die jedoch keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen. Es ist wichtig, die individuellen Anlageziele und Risikobereitschaft zu berücksichtigen, bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird. Die Dynamik des Marktes und unvorhergesehene Ereignisse können die tatsächliche Performance der Aktie beeinflussen. Dennoch deutet die aktuelle Situation und die prognostizierte Entwicklung darauf hin, dass Advanced Micro Devices, Inc. eine attraktive Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.

Die Kombination aus starkem Wachstum, innovativen Produkten und einer soliden finanziellen Basis macht das Unternehmen zu einem potenziellen Gewinner in der sich ständig weiterentwickelnden Technologiebranche. Die anhaltende Nachfrage nach Halbleitern und Mikroprozessoren, insbesondere in Bereichen wie künstliche Intelligenz und High-Performance Computing, dürfte die positive Entwicklung von Advanced Micro Devices, Inc. weiter unterstützen





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