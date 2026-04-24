Adelboden ebnet Weg für «Direttissima» – Aktienkapital der Bergbahnen erhöht

Die Gemeinde Adelboden hat an der Gemeindeversammlung die Erhöhung des Aktienkapitals der Bergbahnen Adelboden um eine Million Franken beschlossen, um das Seilbahnprojekt «Direttissima» zu ermöglichen. Die neue Bahn soll die Fahrtzeit auf den Sillerenbühl deutlich verkürzen.

Die Gemeinde Adelboden hat mit einem wichtigen Beschluss den Weg für die Realisierung des ambitionierten Seilbahn projekts « Direttissima » geebnet. An der Gemeindeversammlung vom vergangenen Freitag stimmte die Stimmbevölkerung mit deutlicher Mehrheit für die Erhöhung des Aktienkapitals der Bergbahnen Adelboden (BAAG) um eine Million Franken.

Dieser Beschluss ist ein entscheidender Schritt, um die notwendigen Eigenmittel für die Finanzierung des Projekts aufzubringen und somit die zugesicherten Kredite zu aktivieren. Die BAAG strebt eine Kapitalerhöhung von insgesamt mindestens fünf Millionen Franken an, wobei die erste Million durch die Zustimmung der Gemeindeversammlung bereits gesichert ist. Die «Direttissima» soll die bestehende Sillerenbahn ersetzen und eine signifikante Verbesserung der Erreichbarkeit des Sillerenbühl darstellen. Derzeit dauert die Fahrt von der Talstation Oey auf den Sillerenbühl rund 25 Minuten.

Mit der neuen Bahn soll diese Fahrzeit auf lediglich 10 Minuten reduziert werden, was sowohl für Tagesgäste als auch für lokale Bewohner eine erhebliche Zeitersparnis bedeutet. Die Verkürzung der Fahrzeit wird nicht nur den Komfort erhöhen, sondern auch die Attraktivität von Adelboden als Wintersportdestination steigern. Die Gemeinde Adelboden und die Bergbahnen Adelboden-Lenk (Skiregion Adelboden-Lenk) sehen in der «Direttissima» eine Investition in die Zukunft des Tourismus und der regionalen Wirtschaft.

Das Projekt soll nicht nur die Infrastruktur verbessern, sondern auch neue Impulse für den Tourismus setzen und die Wettbewerbsfähigkeit der Region langfristig sichern. Die BAAG betont, dass die Kapitalerhöhung eine notwendige Voraussetzung für die Realisierung des Projekts darstellt, da die Banken und Kreditgeber ausreichend Eigenkapital als Sicherheit verlangen. Die Gemeindeversammlung hat mit ihrem Votum gezeigt, dass sie von der Bedeutung des Projekts überzeugt ist und bereit ist, einen Beitrag zur Finanzierung zu leisten.

Die Zustimmung der Stimmbevölkerung ist ein klares Signal an die Investoren und die Banken, dass das Projekt auf breiter Unterstützung beruht. Die Skiregion Adelboden-Lenk plant, die «Direttissima» in den kommenden Jahren zu realisieren und damit die touristische Infrastruktur weiter zu modernisieren. Die neue Bahn soll nicht nur schneller, sondern auch komfortabler und umweltfreundlicher sein. Die BAAG hat bereits mit den Planungen für die neue Bergstation begonnen, die ein modernes und ansprechendes Design erhalten soll.

Die Gemeinde Adelboden und die Bergbahnen Adelboden-Lenk arbeiten eng zusammen, um sicherzustellen, dass das Projekt reibungslos abläuft und die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt werden. Die «Direttissima» ist ein Leuchtturmprojekt für Adelboden und die gesamte Region und wird voraussichtlich einen positiven Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung haben. Die Investition in die neue Seilbahn ist ein Zeichen für den Glauben an die Zukunft des Tourismus in den Alpen und die Bereitschaft, in eine nachhaltige und moderne Infrastruktur zu investieren.

Die Gemeindeversammlung hat mit ihrem Beschluss einen wichtigen Grundstein für die Realisierung dieses zukunftsweisenden Projekts gelegt. Die BAAG wird nun die nächsten Schritte einleiten, um die Finanzierung des Projekts abzuschließen und mit den Bauarbeiten zu beginnen. Es wird erwartet, dass die «Direttissima» in den kommenden Jahren in Betrieb genommen werden kann und damit einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität von Adelboden als Wintersportdestination leisten wird.

Die Skiregion Adelboden-Lenk ist zuversichtlich, dass das Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann und dass die «Direttissima» ein wichtiger Faktor für die zukünftige Entwicklung des Tourismus in der Region sein wird. Die Gemeinde Adelboden und die Bergbahnen Adelboden-Lenk bedanken sich bei der Stimmbevölkerung für die Unterstützung und das Vertrauen in das Projekt





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