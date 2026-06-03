ADC-Wahl: Die größten Werbekampagnen der Schweiz aus fünf Jahrzehnten

Der ADC Club Schweiz hat die 50 einflussreichsten Werbespots der letzten 50 Jahre nominiert. Nach Vorrunden für jede Dekade entscheidet das Publikum im Finalvoting über die beliebteste Werbung. Kreativdirektor Martin Spillmann analysiert die historischen Kampagnen von Valser über Migros bis Denner.

Der ADC, der Club der besten Werberinnen und Werber der Schweiz, hat unter der Leitung von Martin Spillmann , einem der renommiertesten Kreativdirektor en des Landes, eine Auswahl rund 50 populärer Werbekampagnen aus fünf Jahrzehnten zusammengestellt.

Die Leserinnen und Leser haben in den letzten Wochen in fünf Vorrunden für jedes Jahrzehnt ihre Favoriten gewählt. Nun stehen die jeweils Erst- und Zweitplatzierten jeder Dekade im finalen Voting bereit, um die beliebteste Werbung der letzten 50 Jahre zu ermitteln. Martin Spillmann kommentiert die ausgewählten Arbeiten und erklärt deren Bedeutung für die Schweizer Werbegeschichte.

Ein Beispiel ist die legendäre Valser-Wasser-Kampagne mit dem "Valsermann" Hans Jenny, die das Markenimage prägte und den Spruch "S'isch guet, s'Valser Wasser" zum geflügelten Wort machte. Ebenso erwähnt wird die provokante "Traumjeans"-Kampagne, die ein Tabu im öffentlichen Raum brach und dem Verantwortlichen Peter Marti den Spitznamen "Füdli-Marti" einbrachte.

Weitere Ikonen sind die Kuh "Lovely" als Botschafterin für Swissmilk, die klassische Migros-Werbung mit dem wiederkehrenden Muster "…kauft man besser in der Migros", und die innovative Klosterfrau-Toilettenpapier-Kampagne mit dem Slogan "für absolute Sauberkeit", die durch die charakteristischen Noppen im Papier begründet wurde. Auch emotionale Spots wie "Hochzeitstag" für Fleurop mit der Stimme des Schauspielers Mathias Gnädinger oder der preisgekrönte Denner-Spot "The Good Life" werden von Spillmann gewürdigt. Der letzte Sieger erhält einen Award, der während der ADC Awards am 12.

Juni im Zürcher Kraftwerk von 20 Minuten überreicht wird. Die Stimmabgabe erfolgt über das Voting-Tool auf der Webseite. Die Aktion unterstreicht den kulturellen Wert von Werbung und deren dauerhaften Einfluss auf die Gesellschaft





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