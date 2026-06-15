Adaptiver Hirnschrittmacher aus Lausanne verbessert Mobilität von Parkinson‑Patienten

Ein KI‑gestütztes Tiefenhirnstimulationssystem ermöglicht individuell angepasste elektrische Impulse, was zu signifikanter Verbesserung der Gehfähigkeit bei Parkinson‑Patienten führt.

Ein neuartiger Hirnschrittmacher, entwickelt von Forschenden der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne ( EPFL ) in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Lausanne (CHUV), könnte Menschen mit Parkinson zu deutlich mehr Mobilität verhelfen.

Das Gerät kombiniert die etablierte Methode der tiefen Hirnstimulation (THS) mit einer künstlichen Intelligenz, die in Echtzeit die aktuelle Aktivität des Patienten analysiert und die Stimulationsintensität dynamisch anpasst. Während die klassische THS seit vielen Jahren erfolgreich Zittern und Muskelsteifheit reduziert, stößt sie bei Gangstörungen - den für Betroffene besonders belastenden Symptomen - häufig an ihre Grenzen.

Hier setzt die adaptive Stimulation an: Ein KI‑System wertet die elektrischen Signale aus dem Nucleus subthalamicus, einem zentralen Zielgebiet der THS, aus und erkennt, ob die betroffene Person sitzt, steht oder gerade geht. Auf Basis dieser Erkennung reguliert das System die Stärke der elektrischen Impulse, sodass die Stimulation genau dann intensiv ist, wenn sie für das Gehen benötigt wird, und sich bei Ruhephasen reduziert.

Durch diese individualisierte Anpassung wird das motorische System des Patienten optimal unterstützt, ohne überflüssige Stimulation, die zu Nebenwirkungen führen könnte. In einer ersten klinischen Studie wurden 35 Patienten mit fortgeschrittener Parkinson‑Erkrankung untersucht, denen bereits Elektroden im Nucleus subthalamicus implantiert waren. Die Teilnehmenden wurden über mehrere Wochen hinweg mittels der adaptiven Stimulation behandelt, während ihre Mobilität und ihr Gangverhalten kontinuierlich dokumentiert wurden.

Die Ergebnisse zeigen eine signifikante Verbesserung der Gehfähigkeit: Viele Betroffene berichteten, dass sie nun längere Strecken zurücklegen können, ohne dass ihre Beine schwer oder unkontrolliert wirken. Ein Patient beschrieb in der veröffentlichten Mitteilung: "Früher konnte ich kaum gehen, weil sich meine Beine schwer anfühlten oder sich manchmal unkontrolliert bewegten. Jetzt, da sich die Stimulation an meine Aktivität anpasst, kann ich besser und über längere Strecken gehen.

" Die adaptive THS steigerte nicht nur die Schrittzahl, sondern verbesserte auch die Balance und reduzierte das Risiko von Stürzen, was für die Lebensqualität der Betroffenen ein entscheidender Fortschritt ist. Die Forschenden sehen in den Resultaten einen wichtigen Machbarkeitsnachweis, betonen jedoch, dass weitere, umfangreichere Studien nötig sind, bevor das System in die reguläre klinische Praxis übernommen werden kann. Langzeitbeobachtungen und größere Patientenkohorten sollen klären, wie stabil die Vorteile über Monate und Jahre hinweg sind und welche potenziellen Langzeitnebenwirkungen auftreten könnten.

Sollten die kommenden Prüfungen die positiven Ergebnisse bestätigen, könnte die adaptive Tiefenhirnstimulation eine neue Therapielinie für Parkinson‑Patienten darstellen, die bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten bei Gangstörungen hatten. Die Kombination aus Neurowissenschaften und künstlicher Intelligenz eröffnet damit nicht nur neue Perspektiven für die Parkinson‑Therapie, sondern könnte langfristig auch in anderen neurologischen Bereichen Anwendung finden





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