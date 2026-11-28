Frankreich, Grossbritannien und sechs weitere Staaten drängen die Palästinensische Autonomiebehörde auf Wahlen bis Ende März 2027 und kritisieren die Verschiebung durch Mahmud Abbas.

Die Aussenminister von Frankreich, Grossbritannien und Kanada haben gemeinsam mit Australien, Belgien, Luxemburg, Norwegen und Polen die Palästinensische Autonomiebehörde aufgefordert, bis spätestens Ende März 2027 Parlaments- und Präsidentschaftswahlen abzuhalten. In einer gemeinsamen Erklärung äusserten die Diplomaten ihr tiefes Bedauern über die jüngste Verschiebung der Abstimmungen, die ursprünglich für den laufenden Monat und das kommende Jahr geplant waren.

Kritik an der Verschiebung durch Mahmud Abbas

Palästinensischer Präsident Mahmud Abbas hatte die ursprünglich für diesen Samstag geplante Parlamentswahl sowie die für Anfang 2027 vorgesehene Präsidentschaftswahl auf September verschoben. Die acht Industriestaaten monieren, dass diese Entscheidung ohne triftigen Grund erfolgte. Frankreichs Aussenminister Jean-Noël Barrot schrieb auf der Plattform X, dass es nach zwanzig Jahren ohne landesweite Wahl und fünf Jahren nach der bereits verschobenen Abstimmung von 2021 dringend geboten sei, der palästinensischen Bevölkerung wieder eine Stimme zu geben.

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Gründe für das Scheitern der Terminierung

Die palästinensische Führung führt verschiedene Hindernisse an, die eine sichere Durchführung der Wahlen verhindern. Für den Westen, inklusive Ost-Jerusalem und das Westjordanland, werden militärische Einschränkungen durch Israel, der fortschreitende Ausbau jüdischer Siedlungen, Angriffe bewaffneter Siedler sowie die fehlende Bewegungsfreiheit genannt. Für den Gazastreifen kommt die prekäre Sicherheitslage hinzu sowie die ausstehende Stationierung internationaler Schutzkräfte, die für die Überwachung der Abstimmung nötig wären.

Notwendigkeit für die Zweistaatenlösung

Für eine Rückkehr der Palästinensischen Autonomiebehörde in den Gazastreifen seien freies und transparente Wahlen von besonderer Bedeutung, wie die gemeinsame Erklärung betonte. Die demokratische Erneuerung der palästinensischen Gebiete werde untrennbar mit dem Erhalt der Perspektive einer Zweistaatenlösung verbunden. Die acht Staaten riefen alle Beteiligten auf, die Voraussetzungen für Wahlen in den gesamten besetzten palästinensischen Gebieten zu schaffen und den Prozess aktiv zu unterstützen.

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Historischer Kontext der Amtszeit von Abbas

Mahmud Abbas führt die Palästinensische Autonomiebehörde seit den letzten Präsidentschaftswahlen im Jahr 2005 an. Seine reguläre vierjährige Amtszeit endete bereits im Jahr 2009, seither wurden Präsidentschaftswahlen mehrfach verschoben oder abgesagt. Bei der letzten palästinensischen Parlamentswahl im Jahr 2006 gewann die Terrororganisation Hamas. Die aktuelle Forderung der westlichen Staaten zielt darauf ab, diesen langen stillen Zustand zu beenden und politische Legitimität wiederherzustellen.

Diplomatische Signale und zukünftige Schritte

Die acht Nationen signalisierten zugleich ihre Bereitschaft, den Wahlprozess durch verschiedene Massnahmen zu unterstützen. Dies beinhaltet potenziell logistische Hilfe, finanzielle Mittel oder diplomatischen Druck, um die notwendigen Rahmenbedingungen zu erfüllen. Die Frist bis Ende März 2027 dient als konkreter Ankerpunkt, an dem sich die politische Entwicklung im Nahen Osten messen lassen wird. Eine Nichtbeachtung könnte weitere diplomatische Isolation zur Folge haben.