Accident light at Ueltsch

A velofahrerin has been injured in a crash on the Axalpstrasse in Ueltsch. The accident involved a group of cyclists heading towards Brienz, and the victim fell for unclear reasons. The Axalpstrasse was closed for four hours during the investigation. The victim was transported to the Rega Hospital in critical condition, where they received medical treatment on the scene and in the helicopter.

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