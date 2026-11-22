Ein deutliches 5:1 für den AC Mailand gegen Frosinone Calcio. Christian Pulisic, Alphadjo Cisse und Ardon Jashari sorgten für die Tore. Hier sind alle Details.

Der AC Mailand setzt sich mit einem klaren und dominierenden 5:1-Sieg gegen Frosinone Calcio durch. Dieses Ergebnis festigt die Position der Rossoneri im Kampf um die vorderen Plätze der Serie A. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Effizienz in der Offensive, während die Abwehr der Gäste massive Probleme hatte.

Spieleverlauf und entscheidende Tore

Christian Pulisic stellt den Endstand auf 5:1 und traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten links. Dies geschah nach einem schnellen Konter, der die Defensive von Frosinone Calcio völlig zerrissen hat. Zuvor hatte Alphadjo Cisse das 4:1 erzielt. Cisse traf mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte unten rechts, unterstützt von einer Vorlage durch Diego Moreira. Auch dieser Treffer folgte auf einem Konter, was die Schwäche der gegnerischen Struktur unterstrich.

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Das dritte Tor für den AC Mailand ging auf das Konto von Ardon Jashari. Er traf mit dem linken Fuß links im Sechzehner oben links. Die Vorlage lieferte Adrien Rabiot, der das Spiel tempomäßig maßgeblich bestimmte. Vorherige Versuche von Farès Ghedjemis und Diego Moreira wurden von Diego Moreira im Tor der Mailänder gehalten. Dies zeigt, dass Frosinone gelegentlich gefährlich war, aber die entscheidende Präzision fehlte.

Der Spielstand von 3:1 wurde durch Jasharis Treffer etabliert. Davor hatte es viele Angriffe von beiden Seiten gegeben. Anthony Oyono versuchte es mit dem rechten und linken Fuß, wurde aber oft blockiert. Die Unparteiischen sahen auch mehrere Abseitspositionen, unter anderem bei Daniel Bîrligea und Anthony Oyono. Dies hielt Frosinone Calcio von mehreren Torschussmöglichkeiten ab.

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Substitutionen und taktische Anpassungen

Der AC Mailand führte Wechsel durch, um die Leistung aufrechtzuerhalten. Pervis Estupiñán kam für Yunus Musah. Dies änderte die Dynamik auf den Außenbahnen. Die Mannschaft wollte frische Beine auf dem Feld haben, um den Druck auf die Abwehr von Frosinone Calcio zu erhöhen. Diese taktische Maßnahme trug zur weiteren Dominanz bei.

Auf Seiten von Frosinone Calcio wurden ebenfalls Wechsel vorgenommen. Daniel Bîrligea kam für Giorgi Kvernadze. Später kam Wisdom Amey für Giorgio Cittadini. Diese Eingriffe sollten die Offensive beleben, da Frosinone Calcio hinter dem Rückstand aufgeholt werden musste. Der Trainer versuchte, die Linie zu straffen und mehr Räume zu schaffen.

Fernandinho ist nicht mehr im Kader. Dies ist ein historisches Detail, das die aktuelle Zusammensetzung des Teams betrifft. Die neuen Spieler hatten die Aufgabe, die Offensive voranzutreiben. Der Fokus lag darauf, die Chancen in der letzten Drittelsekunde zu maximieren.

Disziplin und Video-Schiedsrichter-Entscheidungen

Die Disziplin war ein großes Thema im Spiel. Giacomo Calò von Frosinone Calcio erhielt eine Gelbe Karte. Dies geschah nach einem Foul. Weitere Fouls wurden von Patrizio Masini, Giorgio Cittadini und Gonçalo Ramos begangen. Diese Unterbrechungen störten den Spielfluss erheblich. Besonders Rabiot und Musah bekamen Freistöße zugesprochen.

Ein Tor wurde nach Eingriff des Video-Schiedsrichters (VAR) gegeben. Dies betraf das Tor von Alphadjo Cisse. Die Prüfung des Clips führte zur Annullierung potenzieller Einwände der gegnerischen Mannschaft. Dies sorgte für Klarheit im Spielgeschehen. Der Schiedsrichter entschied klar zugunsten des AC Mailand.

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Ilario Monterisi bekam in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen. Dies zeigte, dass Frosinone Calcio unter Druck stand. Lorenzo Palmisani spielte eine Rückpass, was zu Ballverlusten führte. Die Abwehrreihen waren oft überfordert. Dies führte zu den vielen Toren für den AC Mailand.

Statistiken und Auswirkungen auf die Tabelle

Der AC Mailand kontrollierte das Spieltempo. Diego Moreira parierte viele Bälle. Dies bewies die Stärke des Tores. Die Rossoneri zeigten sich diszipliniert in der Defensive. Frosinone Calcio konnte keine nennenswerten Konter fahren. Die Chancenverwertung lag eindeutig bei den Mailändern.

Aleksa Terzic verschoss einen Versuch mit dem rechten Fuß aus der Distanz. Die Kugel ging rechts hoch und weit vorbei. Dies ist ein Beispiel für die Frustration in der Gastmannschaft. Viele Versuche landeten daneben. Die Präzision fehlte in entscheidenden Momenten.

Sankhoun Diawara versuchte ein Kopfballtor, wurde aber hoch gehalten. Dies geschah nach einer Flanke von Davide Bartesaghi. Die Effizienz im Strafraum war beim AC Mailand höher. Christian Pulisic versuchte es auch mit dem linken Fuß, scheiterte aber ebenfalls. Dennoch reichte die Qualität für den klaren Sieg.

Dieser Sieg ist wichtig für die Qualifikation. Der AC Mailand zeigt Form. Frosinone Calcio muss sich verbessern. Die kommende Woche wird zeigen, ob die Gäste die Lektion lernen. Der AC Mailand bleibt fokussiert auf die nächsten Spiele. Die Leistung war umfassend und überzeugend.