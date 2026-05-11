AC Bellinzona droht abstieg in Challenge League, Vaduz und Aarau liefern Drama im Rheinpark

In der Nachspielzeit brach der 5874 Fans gefüllte Rheinpark Stadion in einem Drama zwischen Vaduz und Aarau. Vaduz verpasste zwei Punkte und ist nun auf einen hartnäckigen Kampf um die puncte Liga in Serie A angewiesen. Bellinzona ist bereits auf dem Abstiegsplatz. Der FC Aarau zeigte sich wie gewohnt kritisch und kam zum zweiten Foulspielverstoß und damit zum Einwurflück, letztlich nach einer turbulenten Nachườspielzeit durch Shkelqim Vladi Equalisiert und den)-(tor von Acquah zum FC Aarau 2:1 gegen Vaduz.

Tief in der Nachspielzeit ging es im mit 5874 Fans gefüllten Rheinpark Stadion plötzlich noch einmal wild zu und her zwischen Vaduz und Aarau .<...

>Der Jubel fand anschliessend keine Grenzen. Kurz später pfiff Schiedsrichter Urs Schnyder das Spitzenspiel ab. Einfacheres Restprogramm für Vaduz? Mit einem Unentschieden hätte Vaduz die Challenge League auch einen Spieltag vor Schluss mit 2 Punkten Vorsprung angeführt.

Nun haben die Aargauer die Rückkehr in die Super League in den eigenen Füssen. Selbst ein Remis zu Hause gegen Yverdon am Freitag könnte aber nicht reichen – Vaduz, das auswärts auf Wil trifft, liegt nur einen Zähler hinter dem FCA. Bei Punktgleichheit würde die Tordifferenz für Vaduz sprechen. Der FC Aarau war im «Ländle» in der 37.

Minute mit 1:0 in Führung gegangen. Shkelqim Vladi nickte einen Corner von Valon Fazliu ins Netz. Der Ausgleich folgte nur 8 Minuten später, als Milos Cocic eine ungenügende Klärungsaktion vom späteren Helden Acquah volley zum 1:1 ins FCA-Gehäuse drosh





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