Abzockertum ist das Gegenteil von Unternehmertum: Schweizer Verleger fordert zum Reden auf

CH Media-Verleger Peter Wanner kritisiert die unsägliche Boni-Kultur und das Missmanagement bei einigen Konzernen als Gefahr für die Schweizer Wirtschaft. Er ruft die Anständigen auf, ihre Meinung zu äussern und den gesellschaftlichen Grundkonsens neu zu definieren.

Lange galt die Aussage «Die Wirtschaft , das sind wir alle» als selbstverständlich. Ein Grundkonsens unter Eidgenossen, der besagte, dass das Wohl der Wirtschaft das Wohl aller beeinflusste. In diesen Zeiten war Kompromissbereitschaft zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Konsumenten und Investoren, Kreditnehmern und Kapitalgeben präsent. Menschlichkeit und der Gedanke an das Kommende traten vor Reichtum und Profit. Regierungen und die befruchtende Wirtschaft arbeiteten Hand in Hand.

Daraus entstand der Schweizerische Handels- und Industrieverein, eine glaubwürdige Instanz, die die Interessen von Wirtschaft und Gesellschaft im Blick hatte. Doch mit der Zeit änderte sich das Bild. Der neue Verband Economiesuisse zwar professionell, aber auch wirtschaftlich distanzierter. Die Wirtschaftsfreundlichkeit der Schweiz schwand. Die Wahrnehmung des Unternehmers verschlechterte sich.Symptome dafür sind die «Konzernverantwortungs-Initiative» und die Abstimmung zur 13. AHV-Rente, die auf unbegründetem Misstrauen gegenüber dem Unternehmertum basieren. Der Untergang der Swissair 2000 und der Skandal der UBS im Jahr 2008 trugen ebenfalls zu dieser Abkehr bei. Beide Ereignisse zeigten die Verantwortungslosigkeit einiger Akteure in der Wirtschaft und die Gefahr der Privatisierung von Gewinnen und der Sozialisierung von Verlusten. Der Niedergang der Credit Suisse 2023 verstärkte diesen Eindruck





