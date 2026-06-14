Abstimmung über die 10‑Millionen‑Schweiz‑Initiative und Zivildienstreform: Getrennte Lager, ein gemeinsames Ergebnis

Am Sonntag stimmten die Stimmberechtigten über die SVP‑Initiative "Keine 10‑Millionen‑Schweiz" und die Reform des Zivildienstgesetzes ab. Während das Zivildienstvorhaben breite Zustimmung fand, blieb die Initiative umstritten. Bürgerliche und linke Gegner organisierten getrennte Veranstaltungen, die symbolisch für ihre Differenzen standen.

Am Sonntag fand in der Schweiz die Abstimmung über zwei bedeutende Bundesvorlagen statt: die SVP‑ Volksinitiative "Keine 10‑Millionen‑ Schweiz " - häufig als Nachhaltigkeitsinitiative bezeichnet - und die geplante Änderung des Zivildienstgesetz es.

Die Volksinitiative fordert ein striktes Limit für das nationale Bevölkerungswachstum, das im Extremfall die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU nach sich ziehen würde. Gleichzeitig soll die Zivildienstreform verhindern, dass Soldaten spät in den Zivildienst wechseln, indem eine Mindestpflicht von 150 Zivildiensttagen eingeführt und die Regelungen für Unteroffiziere sowie Offiziere verschärft werden. In einem Live‑Ticker begleitete blue News die Wahl und lieferte fortlaufend die Zwischenergebnisse, um den Bürgerinnen und Bürgern einen transparenten Überblick zu ermöglichen.

Die beiden Gegenlager - ein bürgerlich‑konservatives und ein linkes - entschieden sich bewusst dafür, den Abstimmungstag nicht gemeinsam zu verbringen. Stattdessen organisierten sie separate Veranstaltungen in unterschiedlichen Locations, die etwa 800 Meter voneinander entfernt lagen und damit symbolisch für die inhaltlichen Differenzen standen. Das bürgerliche Lager fand im Restaurant Grosse Schanze statt, während die linken Gruppen im Hotel Bern zusammenkamen.

Beide Orte waren öffentlich zugänglich und boten den Anwesenden die Möglichkeit zu einem Apéro, während das Ja‑Komitee samt SVP‑Kader den Tag im Hotel Krone in Aarberg verfolgte, wo blue News mit einem zweiten Team präsent war. Durch die räumliche Trennung konnten die beiden Lager ihre jeweiligen Argumentationslinien klar herausarbeiten und ihre Strategien gegenüber den Medien separat präsentieren. Die Ergebnisse der Abstimmung zeigten deutlich, wie die Schweizer Bevölkerung zu den beiden zentralen Themen stand.

Während die Mehrheit die Änderungen im Zivildienstgesetz unterstützte und damit die Einführung einer Mindestdauer von 150 Tagen befürwortete, blieb die SVP‑Initiative "Keine 10‑Millionen‑Schweiz" umstritten. Die Diskussionen um das mögliche Ende des Personenfreizügigkeitsabkommens und die Begrenzung des Bevölkerungswachstums spiegeln die langfristigen Spannungen zwischen wirtschaftlichen Interessen, demografischer Entwicklung und politischen Ideologien wider. blue News dokumentierte den gesamten Prozess von der Vorbereitung über die Stimmabgabe bis hin zu den endgültigen Resultaten und verdeutlichte damit die Vielschichtigkeit der schweizerischen Direktdemokratie





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