Informationen zur eidgenössischen Abstimmung am 29. November 2026 in Küsnacht ZH. Öffnungszeiten, Stimmrechtscouverts und Vertretungsregeln für Stimmberechtigte.

Die Stimmberechtigte n der Gemeinde Küsnacht im Kanton Zürich haben die Möglichkeit, am 29. November 2026 an den eidgenössischen Abstimmungen teilzunehmen. Die offizielle Urne im Gemeindehaus ist am Abstimmungssonntag von 09.00 bis 11.00 Uhr für die persönliche Stimmabgabe geöffnet. Dies ist der letzte physische Termin vor der Auszählung.

Wichtige Fristen für Stimmrechtscouverts

Das Stimmrechtscouvert muss spätestens am 29. November 2026 um 11.00 Uhr im Briefkasten der Gemeindeverwaltung eingeworfen werden. Eine pünktliche Zustellung ist zwingend erforderlich, damit die Stimmabgabe gültig ist. Stimmberechtigte sollten daher die Postlaufzeiten beachten und ihre Unterlagen frühzeitig vorbereiten, um Verzögerungen zu vermeiden.

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Während der regulären Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung können die Stimmzettel vorab in die Urne im Gemeindebüro eingelegt werden. Diese vorzeitige Stimmabgabe bietet eine flexible Alternative für Personen, die am Sonntagmorgen nicht persönlich erscheinen können. Die Urne steht dann bis zum offiziellen Stimmsonntag offen.

Regeln zur persönlichen Stimmabgabe

Am Sonntag, dem 29. November 2026, bleibt die Urne im Gemeindehaus zwischen 09.00 und 11.00 Uhr zugänglich. Die kurzen Öffnungszeiten erfordern eine geplante Anreise, um Warteschlangen zu umgehen. Es ist ratsam, den Stimmrechtsausweis stets griffbereit zu halten, da dieser für die Identifikation benötigt wird.

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Bei der vorzeitigen und persönlichen Stimmabgabe besteht die Möglichkeit, sich durch eine andere stimmberechtigte Person vertreten zu lassen. Die Stellvertretung darf höchstens zwei weitere Personen vertreten. Die vollziehende Person muss gleichzeitig ihren eigenen Stimmrechtsausweis abgeben, um ihre eigene Berechtigung nachzuweisen.

Verpflichtende Unterschrift und Auszählung

Damit die Stimmabgabe rechtsgültig ist, muss der Stimmrechtsausweis in jedem Fall eigenhändig unterschrieben werden. Eine fehlende Unterschrift führt zur Ungültigkeit der Stimmabgabe. Die Ausgabe der Stimmunterlagen erfolgt weiterhin ohne Unterschrift, doch die Rückgabe erfordert diesen Schritt zwingend.

Die Auszählung sowie die Bearbeitung des gesamten Stimmmaterials erfolgt im 2. Stock des Gemeindehauses. Dort werden alle eingegangenen Stimmzettel und Couverts nach den gesetzlichen Vorgaben bearbeitet. Die Ergebnisse werden nach Abschluss der Auszählung offiziell bekannt gegeben. Bürgerinnen und Bürger können sich über den genauen Zeitpunkt der Ergebnisveröffentlichung auf den entsprechenden Kanälen der Gemeinde Küsnacht informieren.