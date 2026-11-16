Am 29. November stimmt die Schweiz über die Finanzierung der 13. AHV-Rente ab. Ob angenommen oder abgelehnt, die Diskussion um das Rentenalter und die Mehrwertsteuer führt weiter.

Am 29. November trifft das Schweizer Stimmvolk im In- und Ausland eine entscheidende Weichenstellung für die Zukunft der sozialen Absicherung. Die Bevölkerung stimmt über die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer ab, die zur Finanzierung der 13. monatlichen Altersrente in der AHV vorgesehen ist. Diese Abstimmung markiert den zentralen Wendepunkt in der aktuellen finanzpolitischen Diskussion.

Doch die eigentliche politische Kontroverse wird sich erst nach der Stimmabgabe entfalten. Unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung werden die Forderungen nach einer Anhebung oder Flexibilisierung des gesetzlichen Rentenalters nicht verstummen. Das Ergebnis vom 29. November wird den politischen Taktgeber für die folgenden Monate und Jahre setzen.

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Finanzierungslücke und aktuelle Prognosen

Die 13. AHV-Rente ist ab diesem Jahr rechtlich zugesichert und soll ausbezahlt werden, fehlt jedoch noch die solide finanzielle Grundlage. Das Parlament hat eine Lösung zur Teilfinanzierung dieses Teils der ersten Säule gefunden, die von der Freisinnig-Demokratischen Partei und der Schweizerischen Volkspartei entschieden bekämpft wird. Die Abstimmung am 29. November betrifft somit primär die Erhöhung der Mehrwertsteuer als Einnahmequelle.

Laut den Prognosen des Bundes werden die zusätzlichen Steuereinnahmen nur einen Teil der Kosten der 13. Rente decken können. Das Bundesamt für Sozialversicherungen rechnet aufgrund des Eintritts der Babyboomer in den Ruhestand und der sinkenden Zahl von Erwerbstätigen bis 2035 mit jährlichen Defiziten von fast drei Milliarden Franken. Diese Zahlen bilden die Grundlage der aktuellen Debatte.

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Positionen der Linken zur Rentenalter-Debatte

Die Linke wirft den bürgerlichen Parteien vor, sich gegen die Mehrwertsteuererhöhung zu stellen, um finanziellen Druck auf die erste Säule auszuüben. Pierre-Yves Maillard, sozialdemokratischer Ständerat und Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, argumentiert, dass eine Ablehnung der Steuererhöhung den Befürwortern einer Anhebung des Rentenalters das Argument fehlender Mittel liefern würde.

Maillard betont, dass die Reserven der AHV zwar noch komfortabel sind, die Debatte über das Rentenalter jedoch nicht verhindert werden kann. Er hält die Zehnjahresprognosen zu den AHV-Finanzen für systematisch zu pessimistisch. Sein Fazit lautet, dass der beste Weg, um eine erneute heftige Diskussion über die Anhebung des Rentenalters zu verhindern, ein Ja zur Mehrwertsteuererhöhung am 29. November ist.

FDP kritisiert Teilfinanzierung und fordert Struktur

Die Rechte ist fest entschlossen, die Diskussion unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung vom 29. November wieder aufzunehmen. Die FDP hat klargestellt, dass die erste Säule mindestens zur Hälfte über strukturelle Massnahmen stabilisiert werden muss, sobald sie aus dem Gleichgewicht gerät. Der Mechanismus soll Massnahmen zum Schutz von Personen in körperlich belastenden Berufen enthalten.

Cyril Aellen, freisinniger Nationalrat und Vizepräsident der Partei, erklärt, dass die vorgeschlagene Zusatzfinanzierung lediglich eine Möglichkeit sei, Zeit zu gewinnen, aber keinesfalls eine Lösung des Problems darstelle. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, die Mehrwertsteuererhöhung nur zu bekämpfen, um eine Erhöhung des Rentenalters zu begünstigen. Die Partei lehne es ab, eine strukturell defizitäre AHV zu finanzieren, ohne eine umfassende Reform.

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Langfristige Perspektiven und Reformprojekte

Während zahlreiche europäische Länder das Rentenalter bereits auf über 65 Jahre angehoben haben, wird auch die Schweiz eine erneute Debatte zu dieser Frage nicht vermeiden können. Der Bundesrat setzt in seinem Reformprojekt AHV 2030 stattdessen auf eine Flexibilisierung des Renteneintritts. Diese Strategie unterscheidet sich von der starren Anhebung und soll unterschiedlichen Berufsgruppen mehr Spielraum geben.

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger befinden am 29. November nicht nur über eine Steuererhöhung, sondern indirekt über die Zukunft der sozialen Absicherung. Die Meinungen gehen auseinander, ob eine rein finanzpolitische Lösung ausreicht, um die Defizite zu schließen. Die politische Landschaft wird sich nach der Abstimmung neu formieren, wobei die Interessen der Gewerkschaften und der bürgerlichen Parteien weiter aufeinanderprallen werden.