Abstimmung 29. November 2026: 13. AHV-Rente, Feuerwerk und Heiratsstrafe

Alles zur eidgenössischen Abstimmung am 29. November 2026: Die Finanzierung der 13. AHV-Rente via MWST, die Feuerwerksinitiative und die Individualbesteuerung.

Am Dienstag, dem 29. November 2026, wählen die Schweiz er Stimmberechtigten über drei zentrale Vorlagen ab. Diese umfassen die Finanzierung der zuvor angenommenen 13. AHV-Rente, eine Volksinitiative zur Einschränkung von Feuerwerk sowie eine Änderung des Steuerrechts.

Die Abstimmungen berühren unterschiedlichste Bereiche des öffentlichen Lebens. Während die Rentenfinanzierung direkte Auswirkungen auf die Altersvorsorge hat, betrifft die Feuerwerksdebatte Umweltschutz und Traditionen. Die Steuerfrage regelt die Behandlung von Ehepaaren im Hinblick auf die bevorstehende Individualbesteuerung.

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Finanzierung der 13. AHV-Rente durch MWST

Die Vorlage zur Finanzierung der 13. AHV-Rente sieht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) um 0,4 Prozentpunkte vor, um die entstehenden Kosten zu decken. Das Parlament beschloss im Juni dieses Jahres diese Maßnahme, da die im März 2024 per Volksinitiative angenommene 13. Rente umgesetzt werden muss.

Die anfallenden Kosten von zunächst über vier Milliarden Franken sollen durch diese Steuererhöhung gedeckt werden. Eine Verfassungsänderung ist hierfür nötig, weshalb der Volkswille am 29. November 2026 eingeholt wird. Sollte die Erhöhung angenommen werden, tritt sie frühestens 2028 in Kraft. Die Rente im laufenden Jahr und 2027 wird weiterhin aus dem AHV-Fonds ohne Zusatzfinanzierung bezahlt.

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Fürsprecher argumentieren, dass die Lösung sozial ausgewogen sei, da die MWST auf alltägliche Güter wie Lebensmittel oder Medikamente nicht erhöht wird. Sie betonen, dass alle Generationen, einschließlich Rentnerinnen und Rentner, zur Finanzierung beitragen. Die AHV schreibe ab 2026 Defizite in Milliardenhöhe, sodass rasche Einnahmen nötig sind. Der Bund verfüge bereits über 90 Milliarden Franken pro Jahr, was für die Lösung reichen soll.

Gegner halten die Erhöhung für unsozial, da Haushalte mit tiefem Einkommen stärker belastet würden. Höhere Mehrwertsteuern schwächten die Nachfrage und belasteten das Schweizer Gewerbe sowie die KMU. Sie argumentieren, dass zusätzliche Steuern das Defizit nur vorübergehend verringern. Stattdessen seien strukturelle Reformen nötig. Die Kosten träten vornehmlich jüngere Generationen durch höhere Preise und eine unsichere Rente.

Feuerwerksinitiative mit generellem Verbot

Die Feuerwerksinitiative verlangt ein generelles Verbot von lauten Feuerwerkskörpern in der gesamten Schweiz. Ausgenommen sind Geräte, die keinen Lärm verursachen. Großveranstaltungen wie zum Nationalfeiertag am 1. August könnten weiterhin stattfinden, benötigen aber eine Bewilligung des Kantons.

Die Befürworter begründen dies mit Umweltschutz und Tierschutz. Feuerwerk verursacht Abfall und setzt Feinstaub frei, was Böden, Gewässer und Luft belastet. Zudem schadet der Lärm Tieren durch Stress, Angst und Fluchtreaktionen, die tödlich enden können. Eine Einschränkung der privaten Nutzung erhöhe die Sicherheit und vermeide Unfälle.

Gegner weisen darauf hin, dass Kantone und Gemeinden bereits heute Regeln erlassen können. Ein nationales Verbot in der Bundesverfassung sei übertrieben. Das Verbot könnte den Kauf von Feuerwerk im Ausland fördern, das nicht den schweizerischen Sicherheitsvorschriften entspricht. Die Belastung beschränke sich auf wenige Tage im Jahr, weshalb die Initiative zu weit gehe.

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Abschaffung der Heiratsstrafe und Individualbesteuerung

Am 8. März 2026 hat die Stimmbevölkerung der Individualbesteuerung zugestimmt. Diese Regelung tritt Anfang 2032 in Kraft. Jede Person füllt dann eine eigene Steuererklärung aus, auch verheiratete Paare. Dadurch wird die bisherige Heiratsstrafe abgeschafft, bei der Ehepaare anders besteuert wurden als unverheiratete.

Die Abstimmung am 29. November 2026 betrifft in diesem Kontext die Umsetzung und rechtliche Verankerung dieser Änderung. Die bisherigen Ungleichbehandlungen im Steuersystem werden damit beseitigt. Dies gilt als wichtiger Schritt für die Gleichbehandlung von Paaren unabhängig von ihrem Zivilstand.

Die drei Vorlagen spiegeln die Bandbreite schweizerischer Politik wider. Von der sozialen Sicherung über Umweltschutz bis zur Steuer公平keit berühren sie unterschiedliche Interessen. Die Abstimmungsergebnisse vom 29. November 2026 werden diese Bereiche für die kommenden Jahre prägen.

Experten empfehlen eine sorgfältige Prüfung der Argumente. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente erfordert langfristige Planung. Die Feuerwerksfrage steht im Spannungsfeld zwischen Tradition und Naturschutz. Die Steuerreform bringt Klarheit in die Besteuerung von Paaren. Die Entscheidungen der Stimmberechtigenden werden die gesellschaftliche Ordnung mitbestimmen.

Bürgerinnen und Bürger können ihre Positionen auf offiziellen Plattformen der Schweizer Regierung bewerten. Dort werden die Standpunkte der Ja- und Nein-Seiten detailliert dargelegt. Dies ermöglicht eine fundierte Entscheidung am Wahltag. Die Transparenz der Informationen ist entscheidend für die Demokratie.