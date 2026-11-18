Umfragen zu den Schweizer Abstimmungen zeigen: Die Feuerwerksinitiative gewinnt an Zustimmung. Bei der Mehrwertsteuer für die AHV und der Fairness-Initiative bleibt die Lage unsicher.

Die aktuelle Stimmungslage in der Schweiz er Stimmberechtschaft deutet auf einen klaren Sieg für die Einschränkung des Feuerwerk s hin, während die Vorlagen zur Mehrwertsteuerfinanzierung der AHV und zur steuerlichen Fairheit weiterhin auf heftige Debatten und uneinheitliche Umfragewerte stossen. Verschiedene Institut wie Yougov, Tamedia und die SRG haben ihre neuesten Erhebungen vorgelegt, die ein differenziertes Bild der nationalen Prioritäten zeichnen und dabei zeigen, dass die Wählerlage bei einzelnen Themen deutlicher geworden ist, bei anderen nach wie vor im Unklaren liegt.

Feuerwerksinitiative gewinnt breite Mehrheit

Die Initiative "Für eine Einschränkung von Feuerwerk" wird mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Bevölkerung angenommen, da sich die Umfragedaten der SRG und von 20 Minuten beziehungsweise Tamedia eindeutig überschneiden und eine klare Mehrheit signalisieren. Während die SRG von 63 Prozent Ja-Stimmen und 35 Prozent Nein-Stimmen berichtet, liegt bei der Tamedia-Umfrage der Wert bei 62 Prozent Zustimmung und 30 Prozent Ablehnung.

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Selbst das Meinungsforschungsinstitut Yougov bestätigt diesen Trend mit einer Mehrheit von 59 Prozent, wobei die Initiative im Vergleich zur Erhebung im Oktober zwar etwas an Vorsprung eingebüsst hat, aber nach wie vor komfortabel vor der 50-Prozent-Marke liegt. Diese Zustimmung zieht sich durch alle Alters-, Einkommens- und Bildungsgruppen hinweg, was auf eine gesellschaftlich breite Akzeptanz der Vorlage hindeutet.

Die stärksten Argumente für die Initiative, die laut SRG jeweils mit 83 Prozent Zustimmung verzeichnet werden, betreffen die Umweltbelastung durch Lärm, Abfall und Schadstoffe sowie die Auslösung von Stress, Angst und gefährlichen Fluchtreaktionen bei Tieren. Auch das Sicherheitsargument, das von 77 Prozent der Befragten als gültig erachtet wird, trägt massgeblich zur breiten Unterstützung bei.

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Die wenigen Gegner stammen primär aus dem politischen Lager der FDP und der SVP, die jeweils knapp mit 51 Prozent gegen die Initiative abstimmen wollen. Dies unterstreicht die politsiche Polarisierung bei diesem spezifischen Thema, obwohl die Gesamtbevölkerung klar auf der Seite der Befürworter steht, die die Einschränkung des Feuerwerks befürworten.

AHV-Mehrwertsteuer und Fairness-Initiative gespalten

Bei der Vorlage zur Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Mehrwertsteuererhöhung bleibt der Abstimmungsausgang hingegen komplett offen, da sich die Kräfteverhältnisse in den verschiedenen Umfragen kaum verändert haben und nur minimale Verschiebungen verzeichnen. Das Nein-Lager führt bei Yougov und in der ersten Tamedia-Erhebung mit 51 Prozent versus 46 Prozent, wobei das Verhältnis zur Umfrage vor einem Monat identisch geblieben ist.

Die Tamedia-Umfrage zeichnet indes eine relativ deutliche Nein-Tendenz mit 57 Prozent Ablehnung auf, was einem Anstieg von 5 Prozent im Vergleich zur ersten Erhebung entspricht. Die SRG-Daten liegen bei 54 zu 39 Prozent zugunsten der Ablehnung, womit Yougov die AHV-Initiative als wichtigste Vorlage des Jahres bei ihren Befragten einstuft. Besonders auffällig ist, dass die Zustimmung mit zunehmendem Alter stark wächst, bei den über 65-Jährigen bei 49 Prozent liegt.

Die zweite Abstimmung zur sogenannten Heiratsstrafe stösst auf deutliche Ablehnung, wobei ein grosser Teil der Stimmberechtigten dies auf die erfolgreiche Abstimmung zur Individualbesteuerung am 8. März zurückführt. Die Wählerschaft der Mitte und der SVP unterstützt die Fairness-Initiative zwar intern mit Ja-Mehrheiten, insgesamt planen jedoch 59 Prozent laut Tamedia ein Nein.

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Auch bei der SRG hat sich der Trend gedreht, von 55 Prozent Ja-Stimmen vor einem Monat auf nun 40 Prozent, während 54 Prozent ein Nein in die Urne legen wollen. Yougov bestätigt dies mit einem Rückgang von 54 auf 45 Prozent Ja-Stimmen seit Oktober und spekuliert, dass sich der Trend weiter in Richtung Nein bewegen könnte, was die Unsicherheit bei diesen finanzpolitischen Themen unterstreicht.

Kriegsmaterialgesetz bleibt Pattsituation

Die Stimmbevölkerung ist sich auch beim Änderungsantrag des Kriegsmaterialgesetzes weiterhin uneinig, was zu einer stabilen Pattsituation führt, die sich in allen befragten Instituten widerspiegelt. Tamedia ermittelt eine nahezu ausgeglichene Verteilung mit 49 Prozent Unterstützung und 48 Prozent Ablehnung, während Yougov eine hohe Anzahl unentschlossener Befragter registriert.

Die grösste Diskrepanz zeigt sich bei der Wählerschaft der einzelnen Parteien: Während Grüne mit 86 Prozent und SP mit 76 Prozent klar Nein stimmen wollen, unterstützt die FDP mit 75 Prozent sowie GLP, Mitte und SVP die Gesetzesänderung. Laut SRG wollen 49 Prozent zustimmen und 46 Prozent ablehnen, was die Gegnerschaft minimal Boden gewinnen lässt, ohne die Gesamtpattsituation aufzulösen.