Abschied von Mister Weltraum: Bruno Stanek verstorben

Der renommierte Schweizer Raumfahrtexperte und TV-Kommentator Bruno Stanek ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er prägte über Jahrzehnte das Verständnis für Astronomie in der Schweiz.

Die Schweiz verliert mit Bruno Stanek eine herausragende Persönlichkeit der Wissenschaftskommunikation . Der Mann, der in der Öffentlichkeit liebevoll als Mister Weltraum bekannt war, verstarb im Alter von 82 Jahren.

Sein Leben war geprägt von einer unbändigen Neugier gegenüber dem Kosmos und dem tiefen Wunsch, dieses Wissen an alle Menschen weiterzugeben. Über Jahrzehnte hinweg war er das Gesicht und die Stimme der Astronomie im Schweizer Fernsehen und schaffte es, selbst die komplexesten astrophysikalischen Zusammenhänge so zu erklären, dass sie für Laien greifbar und verständlich wurden. Sein Tod markiert das Ende einer Ära für die Schweizer Raumfahrtberichterstattung. Geboren wurde Bruno Stanek 1943 in der St. Galler Hafenstadt Rorschach.

Bereits in seiner Kindheit entwickelte er eine tiefe Faszination für den nächtlichen Sternenhimmel. Ein prägendes Erlebnis im Rorschacher Seepark, während eines Konzerts der Stadtmusik, legte den Grundstein für seine lebenslange Leidenschaft. Als er beim Triumphmarsch von Verdi zum Himmel blickte und einen besonders hell leuchtenden Stern sah, war sein Schicksal besiegelt. Doch der Weg zum Experten war nicht ohne Hindernisse.

Als Jugendlicher experimentierte er leidenschaftlich mit Raketen, wobei eine Explosion seinen linken Unterarm schwer verletzte. Diese Behinderung begleitete ihn sein gesamtes Leben, doch Stanek ließ sich davon nie entmutigen. Er bewahrte stets eine optimistische Grundeinstellung und ließ seinen Arm bei öffentlichen Auftritten oft diskret unter dem Tisch, um die Aufmerksamkeit ganz auf die Themen des Universums zu lenken. Sein akademischer Weg führte ihn an die ETH, wo er Mathematik studierte und schließlich in Astrophysik promovierte.

Der große Durchbruch in der Öffentlichkeit kam im Jahr 1969. Mit gerade einmal 25 Jahren wurde er vom Schweizer Fernsehen als Experte für die Live-Kommentierung der ersten Mondlandung ausgewählt. Dieses historische Ereignis katapultierte ihn fast über Nacht in den Status eines nationalen Stars. In den folgenden Jahrzehnten blieb er ein fester Bestandteil der Medienlandschaft.

Ob es die ersten Flüge des Space-Shuttles in den 1980er-Jahren waren oder die Missionen des Schweizer Astronauten Claude Nicollier zwischen 1992 und 1999 – Stanek war stets zur Stelle, um die Welt über die Fortschritte der Raumfahrt zu informieren. Seine Fähigkeit, Begeisterung zu wecken und gleichzeitig präzise Fakten zu liefern, machte ihn unverzichtbar. Neben seiner Rolle als Medienpersönlichkeit war Stanek ein vielseitig begabter Intellektueller. Er arbeitete als freiberuflicher Mathematiker und verfasste zahlreiche Fachbücher, Lexika sowie digitale Animationen zum Thema Planetenforschung.

Seine didaktische Begabung setzte er auch in der Lehre ein, indem er jahrelang an dem ehemaligen Technikum Brugg-Windisch in den Fächern Mathematik, Physik und Informatik dozierte. Überraschenderweise zeigte sich seine Vielseitigkeit auch in der Wirtschaft: In den 1970er-Jahren war er bei Sandoz tätig und entwickelte später eine erfolgreiche Software zur Administration von Arztpraxen sowie zur Planung von Notfalldiensten. Dies zeigt, dass sein Geist nicht nur in den Sternen, sondern auch in der praktischen Anwendung der Mathematik und Technik verwurzelt war.

Ab 1980 lebte Bruno Stanek in Arth am Zugersee, wo er sich auch gesellschaftlich engagierte. Er stellte seine Expertise der Region zur Verfügung und war viele Jahre lang als Prüfungsexperte der Maturitätskommission im Kanton Schwyz tätig. Seine rhetorischen Fähigkeiten machten ihn zu einem gefragten Redner, sei es bei den Goldauer Herbstvorträgen oder bei Moderationen im Verkehrshaus Luzern, wo er oft internationale Astronauten und Pioniere des Raketenbaus interviewte.

Auch in lokalen Publikationen wie dem Boten der Urschweiz war er regelmäßig mit seinen Beiträgen präsent und hielt insgesamt rund 1300 Vorträge über die Planetenforschung. Bruno Stanek hinterlässt eine große Lücke in der Schweizer Wissenschaftslandschaft. Er war mehr als nur ein Kommentator; er war ein Mentor für viele junge Menschen, die durch seine Begeisterung selbst ein Interesse an den Sternen entwickelten. Er hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne sowie zwei Enkelinnen.

Sein Erbe bleibt in seinen zahlreichen Publikationen und in den Erinnerungen der Millionen Menschen bestehen, die durch seine Stimme zum ersten Mal die Wunder des Universums wirklich verstanden haben. Er bleibt als der große Vermittler zwischen dem Boden der Erde und der Unendlichkeit des Alls in Erinnerung





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