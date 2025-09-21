Abschied von der Thurgauer Apfelkönigin: Nina Gehrig blickt auf ereignisreiches Jahr zurück

Nina Gehrig, die amtierende Thurgauer Apfelkönigin, blickt auf ein Jahr voller Highlights und neuer Erfahrungen zurück. Sie erzählt von unvergesslichen Momenten, wie dem Umzug am ESAF und den Reaktionen der Menschen auf ihr Apfelköniginnen-Auto. Ihre Amtszeit neigt sich dem Ende zu, und die Nachfolge steht kurz bevor.

„Sobald ich die Tracht und die Schärpe anhabe, schlüpfe ich in die Rolle der Apfelkönigin “, erzählt Nina Gehrig (21). Vor etwa einem Jahr wurde sie zur Thurgau er Apfelkönigin gekrönt. Die zukünftige Primarschullehrerin blickt auf ein Jahr voller Erlebnisse zurück. „Wenn ich mit meinem Apfelkönigin nen-Auto unterwegs war, haben die Leute immer gelacht und gewunken.“ Diese Momente zeigen die Freude und Begeisterung, die Nina Gehrig in ihrer Amtszeit erlebt hat.

Die Reaktionen der Menschen waren durchweg positiv, was ihr Amt zusätzlich bereicherte und die Verbundenheit mit der Region stärkte. Das Fahren im Apfelköniginnen-Auto wurde zu einem Symbol ihrer Regentschaft und weckte überall Freude. Die vielen positiven Begegnungen mit der Bevölkerung haben das Jahr zu einer unvergesslichen Erfahrung für Nina Gehrig gemacht. Ein weiteres Highlight für die 21-Jährige war der Umzug am ESAF, wo sie Äpfel ins Publikum warf. Auch die Krönung der Best-Player bei einem Spiel des HC Thurgau bleibt unvergessen. Diese Ereignisse verdeutlichen die Vielfalt ihrer Aufgaben und die Möglichkeit, die Apfelkönigin-Rolle auf unterschiedliche Weise zu leben. Die Teilnahme an solchen Veranstaltungen bot ihr die Chance, die regionale Verbundenheit zu stärken und die Traditionen des Apfelanbaus auf lebendige Weise zu präsentieren. Die Erinnerungen an diese besonderen Momente werden Nina Gehrig sicherlich noch lange begleiten.\Die Amtszeit der Apfelkönigin beinhaltet auch Verpflichtungen. Nina Gehrig war für einen TikTok-Account verantwortlich. Durch diesen Account hat sie eine neue Leidenschaft entdeckt. Sie überzeugt mit ihrer offenen und positiven Art, was sich auch in ihren Videos widerspiegelt. Ihre Beiträge erreichten bereits über 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Der Einsatz von Social Media ermöglichte es ihr, ein breites Publikum zu erreichen und die Bekanntheit der Apfelkönigin über die Grenzen der Region hinaus zu steigern. Die kreative Gestaltung ihrer Inhalte, gepaart mit ihrer authentischen Persönlichkeit, trug maßgeblich zum Erfolg ihres TikTok-Kanals bei. Sie nutzte die Plattform, um Einblicke in ihr Leben als Apfelkönigin zu geben, Fragen zu beantworten und die Menschen für das Thema Apfelanbau zu begeistern. Die Nutzung von Social Media war somit ein wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit und half dabei, die Traditionen und Werte der Region auf moderne Weise zu kommunizieren. Diese digitale Präsenz hat die Rolle der Apfelkönigin modernisiert und für ein jüngeres Publikum zugänglich gemacht. In wenigen Tagen endet Gehrigs Amtszeit und sie wird die Krone an ihre Nachfolgerin weitergeben. Die sechs Anwärterinnen, die um die Nachfolge kämpfen, stehen bereits fest und der Wettbewerb um die Krone wird am 27. September stattfinden. Der Wettbewerb verspricht Spannung und Emotionen, da die Kandidatinnen ihr Bestes geben werden, um die Jury zu überzeugen und in die Fußstapfen von Nina Gehrig zu treten. Die Übergabe der Krone markiert einen wichtigen Moment in der Tradition und symbolisiert den Wechsel von einer Generation zur nächsten. \Nina Gehrig hat während ihrer Amtszeit nicht nur ihre Region repräsentiert, sondern auch die Rolle der Apfelkönigin modern interpretiert und mit Leben gefüllt. Ihre offene und authentische Art, kombiniert mit ihrem Engagement in den sozialen Medien, hat dazu beigetragen, das Bewusstsein für den Apfelanbau und die Traditionen des Thurgau zu stärken. Die vielen positiven Rückmeldungen und die hohe Reichweite ihrer Videos zeigen, wie gut sie bei der Bevölkerung angekommen ist. Sie hat die Rolle der Apfelkönigin auf vielfältige Weise ausgefüllt und dabei neue Maßstäbe gesetzt. Die kommende Königin wird sicherlich von ihrem Engagement profitieren und die Tradition in ihrem Sinne fortführen. Der Wettbewerb um die Nachfolge verspricht ein spannendes Ereignis zu werden, bei dem die neuen Kandidatinnen zeigen können, was sie für die Region bewegen wollen. Die Erinnerungen an Nina Gehrigs Amtszeit werden in den Annalen der Region einen festen Platz haben und als Inspiration für zukünftige Apfelköniginnen dienen. Die Bedeutung der Apfelkönigin für die regionale Identität und das Brauchtum des Thurgau wird durch ihr Wirken weiter gestärkt und die Traditionen des Apfelanbaus lebendig erhalten





