Portugal verabschiedet Cristiano Ronaldo mit Ehrungen, unterliegt Dänemark aber 1:4. Trainer Jesus leugnet Vermissen, die Mannschaft bleibt trotzdem im Turnier.

Die portugiesische Nationalmannschaft hat sich am Abend des 14. November im Estádio Municipal in Braga offiziell von Cristiano Ronaldo verabschiedet. Im Rahmen einer emotionalen Zeremonie ehrten Spieler, Fans und der Verein den Rekordtorschützen vor dem Freundschaftsspiel gegen Dänemark. Trotz der würdevollen Abschiedsshow dominierte sportlich das gegnerische Team aus Kopenhagen, das das Spiel mit einem klaren 4:1-Sieg für sich entschied. Ronaldo selbst fehlte bei der Veranstaltung, hatte seinen Rücktritt aus der Nationalelf bereits am 5. November bekannt gegeben.

Ronaldo-Ehre und emotionaler Rahmen

Die Tribute an die portugiesische Fußball-Ikone waren allgegenwärtig. Alle portugiesischen Akteure sowie die Einlaufkinder betrateten das Feld auf dem Rasen mit Trikots, die mit der Nummer 7 bedruckt waren. Diese Zahl ist untrennbar mit der Karriere von Ronaldo verbunden, der in seiner Laufbahn 234 Länderspiele für Portugal bestritt und dabei 146 Treffer erzielte. An der Seite der Spieler zeigten auch die Zuschauer ihre Wertschätzung. Im Stadion hing ein riesiges Banner mit der portugiesischen Aufschrift "Obrigado, Capi7ão", was übersetzt "Danke, Kapitän" bedeutet. Eine weitere symbolische Geste erfolgte in der siebten Spielminute, als das gesamte Publikum für Ronaldo applaudierte. Auf der Leinwand wurde zudem die Botschaft "Obrigado, Capitão" angezeigt, um den Abschied zu besiegeln.

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Trainer Jesus leugnet das Vermissen

Trotz der umfangreichen Ehrungen und der emotionalen Atmosphäre vor dem Spiel wies der Trainer des Teams, Ricardo Silva (im Text als Jesus bezeichnet), jegliche Vermisssymptome im Kader zurück. Auf die direkte Frage, ob die Mannschaft seinen zurückgetretenen Star vermisse, antwortete er abweisend. "Wie soll man ihn vermissen, wenn er nicht mehr bei der Nationalmannschaft ist? Was vermissen? Nur, um mir Gesellschaft zu leisten", so seine Position. Silva betonte damit klar, dass die Transformation des Teams ohne Ronaldo bereits vollzogen sei und die Spieler sich nicht in einer phase der Trauer oder des Mangels befänden, sondern fokussiert auf die anstehenden Aufgaben.

Sportlicher Tiefpunkt und Fanschwermut

Der Kontrast zwischen der feierlichen Abschiedsstimmung und der sportlichen Realität war enorm. Portugal ging im Spiel gegen Dänemark vollständig unter und kassierte vier Gegentore. Die Enttäuschung über die Leistung schlug sich schnell in den Rängen nieder. Während des Spiels pfiffen die Fans ihre eigene Mannschaft aus, was auf die Unzufriedenheit mit der Darbietung hindeutete. Die Frustration war so groß, dass einige Zuschauer das Stadion vorzeitig verließen. Die Stimmung kippte also von der Dankbarkeit gegenüber dem ehemaligen Anführer hin zur Kritik an der aktuellen Leistungstruppe, die ohne die Führung von Ronaldo offenbar nicht die gewünschte Intensität entwickelte.

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Fehlende technische Souveränität

Die Analyse des Spiels zeigt deutlich, warum der Abgang von Ronaldo so gravierend wirkt. Am 14. November fehlte den Portugiesen ein Spieler, der mit seiner technischen Ballbehandlung souverän Tore schießen kann. Dies ist eine Eigenschaft, die nur wenigen Akteuren auf Weltniveau zugeschrieben wird. Ein spezifisches Beispiel dafür sind die Freistöße. Die Bälle von Ronaldo waren in der Vergangenheit oft mit einer höheren Geschwindigkeit ausgestattet als die Versuche von Lionel Messi. Während der Argentinier eher auf die Präzision von Bogenbällen setzte, legten die Schüsse des Portugiesen durch ihre pure Wucht eine kleine Differenz der Geschwindigkeit zu, was sie schwerer abwehrbar machte. Genau diese spezifische technische Dominanz und die Gefahr aus der Distanz fehlten dem Team am Abend in Braga.

Weiterer Turnierverlauf und Qualifikation

Trotz der deutlichen Niederlage und der damit verbundenen Enttäuschung bleibt die sportliche Ausgangslage für Portugal dennoch positiv. Das Team hält weiterhin den ersten Platz in der Gruppe und hat sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Die Fokus liegt nun auf der nächsten Herausforderung. Am kommenden Dienstag steht in Cardiff ein wichtiges Spiel gegen Wales auf dem Programm. Der Verein hatte vor dem Rücktritt von Ronaldo angekündigt, diesen für die Spiele gegen Dänemark und Wales noch einmal aufzubieten. Die Entscheidung fiel jedoch anders, da Ronaldo seine Karriere im Nationalteam beendet hat. Das Team muss nun beweisen, dass es auch ohne die legendäre Nummer 7 die hohen Ansprüche erfüllen und die Qualifikation sichern kann.