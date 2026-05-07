Abschied von Charlotte Habegger-Zumbühl: Eine Pionierin der Gleichstellung und Menschenrechte in Luzern

Die Luzerner Gesellschaft verliert mit Charlotte Habegger-Zumbühl eine visionäre Kämpferin für die Rechte von Frauen und Mädchen sowie eine treibende Kraft im Kampf gegen häusliche Gewalt.

Die Luzern er Politik und die gesamte Zivilgesellschaft nehmen Abschied von einer Frau, die wie kaum eine andere die Strukturen der Gleichberechtigung in der Region geprägt hat.

Charlotte Habegger-Zumbühl war weit mehr als eine Politikerin; sie war eine Pionierin, eine Strategin und eine unermüdliche Fürsprecherin für die Rechte derjenigen, die in der gesellschaftlichen Hierarchie oft übersehen wurden. Ihr Lebensweg war gezeichnet von einem tiefen Engagement für soziale Gerechtigkeit, das bereits in ihren frühen Jahren deutlich wurde.

Nach ihrer Ausbildung an der Volksschule in Littau und der Kantonsschule in Zug sowie intensiven Studien in Zürich und Neuenburg, schlug sie 1975 einen Weg ein, der für Frauen ihrer Zeit ungewöhnlich und mutig war. Mit ihrer Wahl in den Grossen Stadtrat von Luzern wurde sie zur jüngsten Frau in diesem Gremium und begann eine Ära des politischen Aufbruchs.

Als Mitglied der Sozialdemokratischen Partei (SP) setzte sie sich bis 1987 mit einer Mischung aus Beharrlichkeit und kreativem Zielstreben für Reformen ein, die heute selbstverständlich wirken, damals jedoch hart erkämpft werden mussten. Ein herausragendes Beispiel war ihr Kampf für die Alimentenbevorschussung in der Stadt Luzern. Trotz massiven Widerstands aus nahezu allen politischen Lagern gelang es ihr, dieses Instrument zu etablieren, welches die finanzielle Sicherheit von alleinerziehenden Müttern und ihren Kindern massgeblich verbesserte und somit einen direkten Beitrag zur Armutsbekämpfung leistete.

Ihr Wirken beschränkte sich jedoch nicht nur auf die parlamentarische Arbeit. Charlotte Habegger-Zumbühl erkannte früh, dass strukturelle Veränderungen institutionelle Verankerungen benötigen. Von 1992 bis 2003 übernahm sie die Projektleitung für den Aufbau des Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann im Kanton Luzern. In dieser Funktion schuf sie die notwendigen Rahmenbedingungen, um die Benachteiligung von Frauen in der Arbeitswelt und im privaten Raum systematisch zu bekämpfen.

Ihr Engagement weitete sich später auf einen der dunkelsten Bereiche der privaten Sphäre aus: die häusliche Gewalt. Zwischen 2004 und 2010 leitete sie das Luzerner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt innerhalb des kantonalen Sicherheits- und Polizeidepartements. Ihr Einfluss reichte bis in die Gesetzgebung hinein, wo sie massgeblich an der Überarbeitung der kantonalen Strafprozessordnung mitwirkte.

Insbesondere die Einführung und Schärfung von Wegweisungen und Betretungsverboten bei häuslicher Gewalt waren entscheidende Schritte, um Opfern einen sicheren Raum zu bieten und die Täter zur Verantwortung zu ziehen. Diese rechtlichen Instrumente retteten in vielen Fällen Leben und stellten ein klares Signal gegen die Kultur des Schweigens dar. Neben ihrer administrativen und politischen Arbeit war Charlotte Habegger-Zumbühl auch eine Kultur- und Sozialpolitikerin, die wusste, wie man gesellschaftliche Diskurse anstößt.

Im Jahr 1999 veröffentlichte sie gemeinsam mit Irma Zuber Staubli den wegweisenden Leitfaden 'Zeitweise: Familien- und Erwerbsarbeit teilen', der sich an Unternehmen sowie an Frauen und Männer richtete und neue Modelle der Lebensgestaltung vorschlug. Ihre Fähigkeit, komplexe soziale Probleme sichtbar zu machen, zeigte sich besonders eindrucksvoll im Jahr 2006 mit der Ausstellung 'Tatmotiv Ehre' im Innenhof des Regierungsgebäudes. Diese Ausstellung thematisierte die Gewalt an Frauen und Mädchen und zwang die Öffentlichkeit zu einer Auseinandersetzung mit patriarchalen Strukturen und Ehrenkonzepten.

Ihr Engagement erstreckte sich zudem auf die Gründung und den Vorstand des Frauenhauses Luzern sowie auf die Förderung von Kultur durch den VESTAG-Kulturpreis. Ihr Leben war eine konsequente Umsetzung ihrer Ideale. Die traurige Nachricht über ihren Tod am 24. April 2026, nach einem schweren Kampf gegen Schwarzen Hautkrebs, markiert das Ende eines außergewöhnlichen Lebensweges.

Sie hinterlässt ein Erbe der Emanzipation und des Mutes, das auch künftige Generationen in Luzern und darüber hinaus inspirieren wird. Zusammen mit ihrem Ehemann, dem ehemaligen Denkmalpfleger Ueli Habegger, prägte sie einen Geist der intellektuellen Offenheit und des sozialen Verantwortungsbewusstseins





LuzernerZeitung / 🏆 28. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gleichstellung Frauenrechte Luzern SP Häusliche Gewalt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hat Panini mit KI nachgeholfen? Und nicht mal die Spuren verwischt?Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

– Mode ist Kunst? Diese Stars stellen alles in FrageAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Atlético-Trainer Simeone droht in London der «letzte Tanz»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Abschied oder Finale – der grosse Auftritt des Antoine GriezmannAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Was bedeutet der Iran-Krieg für die Menschen im globalen Süden, Patricia Danzi?Drastische Auswirkungen auf ärmere Länder: Die Kriege im Nahen Osten, steigende Energie- und Rohstoffpreise sowie die Blockade wichtiger Handelsrouten treffen einkommensschwache Länder besonders hart. Diese haben keine Reserven für Subventionen, was zu steigenden Preisen führt und die Mittelschicht sowie die Ärmsten belastet.

Read more »

SRF-Wetterchef Bucheli tritt ab – Abschied nach JahrzehntenThomas Bucheli geht in den Ruhestand. Der SRF-Chefmeteorologe blickt auf seine Karriere und prägende TV-Momente zurück.

Read more »