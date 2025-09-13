Abschaffung des Eigenmietwerts: Finanzielle Belastungen und politische Konsequenzen

Die Schweiz steht vor einer Entscheidung: soll der Eigenmietwert abgeschafft werden? Während Befürworter von Gerechtigkeit und Stärkung des Eigentums sprechen, warnen Gegner vor finanziellen Belastungen und Komplexität für die Kantone.

Die Abschaffung des Eigenmietwert s steht im September in der Schweiz im Zentrum des öffentlichen Diskurses. Die Implikationen dieses Vorschlags sind vielfältig und werden intensiv diskutiert. Während Befürworter den Eigenmietwert als ungerecht und als Belohnung für Eigentumserhalt sehen, argumentieren Gegner die Abschaffung als finanzielle Belastung für den Staat und unnötige Komplexität für die Kantone.

\Die Diskussion über die Abschaffung des Eigenmietwerts ist hochkomplex und spaltet die Schweizer Gesellschaft. Befürworter, vor allem aus den Reihen der Parteien rechts der Mitte, sehen den Eigenmietwert als ungerecht an, da er die Eigentümer für theoretische Mieteinnahmen besteuert und gleichzeitig die bisher geltenden Abzüge einschränken wollte. Sie argumentieren, dass die Abschaffung zu einer gerechteren Verteilung und einem Anreiz zur Stärkung des Eigentumsvermögens führen würde. Gegner hingegen betonen die wirtschaftlichen Folgen dieser Abschaffung. Die gewaltigen Mindereinnahmen von 1,95 Milliarden Franken, wie vom Bundesamt für Statistik geschätzt, könnten zu Kürzungen in staatlichen Leistungen und einer Zunahme der Steuerlast für alle Steuerzahler führen.In dieser Debatte tritt die Konferenz der Kantonsregierungen mit großer Skepsis auf. Martin Bühler, Finanzdirektor des Kantons Graubünden und Vertreter der Konferenz, beklagt die Umsetzung des politischen Kompromisses, der den Kantonen die Belastung der neuen Steuerlast aufgibt. Er betont, dass die Abschaffung des Eigenmietwerts nur zu einer Verschiebung der finanziellen Last führen würde und die Kantone mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert sehen würden. Erike addicts und nun die Kantone also mit der Aufgabe, die durch die Abschaffung des Eigenmietwerts entstandenen Löcher in der Staatskasse wieder zu füllen?,\Die Abstimmung über die Abschaffung des Eigenmietwerts am 28. September ist ein wichtiger Meilenstein in der schweizerischen Steuerpolitik. Die Entscheidung wird weitreichende Konsequenzen für die Schweiz haben und die Zukunft des Eigentums und der Steuerbelastung prägen.





