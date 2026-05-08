Abschaffung des Eigenmietwerts: Auswirkungen auf den Schweizer Hypothekarmarkt

Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die Abschaffung des Eigenmietwerts das Wachstum des Schweizer Hypothekarmarktes dämpfen könnte. Während noch 27 Prozent der Befragten eine Amortisation planen, steigt der Anteil derer, die keine Rückzahlungen vornehmen wollen, auf 29 Prozent. Die tiefen Hypothekarzinsen bleiben der Hauptgrund gegen eine Amortisation.

Die Abschaffung des Eigenmietwert s in der Schweiz könnte das Wachstum des Hypothekarmarktes dämpfen. Laut einer aktuellen Umfrage von Moneypark und Helvetia plant noch etwa jede vierte befragte Person mit Hypothek, diese nach Inkrafttreten der Reform teilweise oder vollständig zu amortisieren.

Vor der Volksabstimmung vom September 2025 waren es sogar 34 Prozent der Befragten gewesen. Nach Annahme der Vorlage sank dieser Anteil auf 27 Prozent, wie es in einer Mitteilung vom Freitag zur Umfrage heisst. Gleichzeitig stieg der Anteil jener, die keine Amortisation planen, auf 29 Prozent. Als wichtigster Grund gegen eine Amortisation nannten 51 Prozent der Befragten die tiefen Hypothekarzinsen.

Bislang seien am Markt aber noch keine Auswirkungen erhöhter Rückzahlungen sichtbar, hiess es weiter. Moneypark schätzt, dass in den ersten fünf Jahren nach Abschaffung des Eigenmietwerts per Steuerjahr 2029 Hypotheken im Umfang von 30 bis 80 Milliarden Franken amortisiert werden könnten. Das jährliche Wachstum des Hypothekarmarktes von zuletzt rund 3 Prozent könnte dadurch teilweise kompensiert werden. Die Reform könnte somit langfristig zu einer Stabilisierung des Marktes führen, auch wenn kurzfristig keine dramatischen Veränderungen erwartet werden.

Experten betonen, dass die tiefen Zinsen weiterhin eine zentrale Rolle spielen und viele Hausbesitzer von einer Amortisation abhalten. Dennoch könnte die Abschaffung des Eigenmietwerts langfristig zu einer höheren Eigenkapitalquote bei Immobilien führen, was die Stabilität des Finanzsystems stärken könnte. Die Umfrage zeigt auch, dass die Unsicherheit über die künftigen Auswirkungen der Reform bei vielen Hypothekeneigentümern besteht. Einige planen, abzuwarten, bevor sie Entscheidungen treffen, während andere bereits jetzt Maßnahmen ergreifen, um ihre finanzielle Situation zu sichern.

Die Entwicklung des Hypothekarmarktes wird in den kommenden Jahren genau beobachtet werden, um die langfristigen Effekte der Reform besser einschätzen zu können





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